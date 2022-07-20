والدة شيماء جمال تصرخ وتطالب بالقصاص لابنتها من داخل قاعة المحكمة

تزامنا مع بدء أولى جلسات محاكمة المتهم وشريكه بقتل المذيعة شيماء جمال، التي كانت ضحية غدر زوجها، المنعقدة في محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، ووصول المتهم داخل قفص الاتهام، أصيبت الأم بحالة من الانهيار التام، عند مشاهدتها للمتهم.

انهيار والدة شيماء جمال داخل قاعة المحكمة

صرخات أم مكلوم، مصاحبة بدموع منهمرة، حزنا على فقدان فلذة كبدها. أصابت والدة المذيعة شيماء جمال حالة من الانهيار التام، عند رؤيتها للمتهمين الاثنين داخل قفص الاتهام، مطالبة بالقصاص منهما، وأخذ حق ابنتها ضحية الغدر.

وضع خطط مناسبة للتخلص من شيماء جمال

وكانت قد أوضحت التحقيقات التي أنهتها النيابة العامة، أن مرتكبي الجريمة عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح بريئة «شيماء جمال»، ووضعا خططا مناسبة للتنفيذ، واستأجرا مزرعة نائية بالبدرشين، لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه بداخلها.

تفاصيل الجريمة

وتابعت التحقيقات سردها لتفاصيل ارتكاب الجريمة، بأن المتهمين اشتريا أدوات حفر للقبر، وأعدا قطعة قماشية ومادة حارقة لتشوية معالمها قبل دفنها، ومسدسًا وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، كما أن المتهم الأول استدرجها إلى المزرعة مسرح الجريمة بدعوى أنه سيعاينها لشرائها وكان المتهم الثاني في انتظاره بها.