سيدة تلجأ للمحكمة لخلع زوجها: «طلع كازانوفا واستمتع بخيانتي»

بعد أن وقعت في حبه، اعتقدت أنها ستغير طباعه، ومع الوقت سيخلص لحبها، لكن اكتشفت أنها أخطأت في حق نفسها، لأنها حاولت إصلاح رجل لم يحترمها منذ اللقاء الأول، لتعيش معه 5 سنوات تحت سقف واحد، عمد خلالها إلى جرح كرامتها وإهانتها، ويعطي نفسه الحق كاملًا في إيذائها، دون أن ينكر خيانته لها، مبررًا كل أفعاله بأنه يحبها، ما دعاها إلى الاستعانة بطبيب نفسي لتتعافي من الألم الذي عانت منه بسببه، وبعدها لجأت لمحكمة الأسرة لتخلعه وتتركه لنزواته، وفق رواية الزوجة لـ «الوطن».

الزوجة عاندت الجميع

«أصحابه أطلقوا عليه كازانوفا، وكنت فرحانه علشان هتجوز شاب متفتح عايش حياته عكس أهلي»، بهذه الكلمات بررت الشابة العشرينية سبب زواجها منه، حيث أنها نشأت في عائلة متشددة وشباب عائلتها يتبعون العادات والتقاليد، وعندما خرجت لسوق العمل تعرفت عليه، وجذبها أسلوب حياته وطريقته مع الجميع، وبعد فترة صارحها بحبه لها، وطلب منها الارتباط بشكل رسمي، وعلى الرغم من تحذيرات الجميع منه ومن طباعه السيئة، عاندت الجميع ووافقت.

تركت عملها من أجله

بعد أن تقدم لخطبتها، بدأت تتدخل في حياته، عرفت علاقاته النسائية المتعددة، لكنه وعدها بقطع علاقاته بالجنس الآخر من أجلها، وبدأت في ترتيبات الزواج وتجهيز الشقة، وبعد فترة طلب منها أن تستقيل من عملها لتتفرغ للمنزل وله، ولأنه لا يرغب في عملها الذي سيؤثر على حياتهم بعد الزواج، ووافقت حتى لا يتركها، وكانت تعيش على أمل أن يأتي يوم زواجهم، حتى يخلص لها وحبها، وبعد عامين تمت الزيجة.

الزوجة: تباهي بخيانتي أمام الناس

«بعد الجواز، زادت خيانته، وكنت أحاول إصلاحه، لكن فشلت تلك المحاولات، وبعد سنتين حملت وتحملت وقولت لما الطفل يجي هيحافظ هو على البيت، ومشاعر الأبوة هتغيره، لكن الوضع ساء لدرجة أنه بقي يخوني في التليفون وهو في البيت، وبقى يتباهى بكده قدام الناس وميراعيش كرامتي ولا إحساسي، ولما أطلب منه الطلاق يقول إنه بيحبني ولازم استحمل معاه علشان بنتنا»، حسب حديث الزوجة لـ «الوطن».

الزوجة: لجأت للعلاج النفسي والمحكمة

وبعد 5 سنوات لجأت للعلاج النفسي لتتخلص من الأذى الذي سببه لها، وبعدها رفض طلاقها وطلب مسامحتها على الأقل من أجل طفلتهم، لكنها رفضت وتوجهت لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 4021.