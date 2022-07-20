«نهى» تهرب من عش الزوجية بعد شهرين: «ولع في الشقة وخايفة على نفسي معاه»

«مطلعش عصبي ودمه حامي، ده مريض وولع في الشقة وهو بيهددني»، داخل محكمة الأسرة لا تنتهي الصراعات، ولا تتوقف الزوجات عن إقامة الدعاوى، فبعد سنوات من الحب والعشرة، يتبدل الحال فجأة وتحول حياتهم إلى صراعات، كما حدث مع «نهى. خ» بعد أن تفاجأت بعد الزواج بطبع زوجها الذي لا يطاق، فأقامت ضده دعوى خلع، بعد أن حرق شقة الزوجية عِند بها.

وقفت الشابة العشرينية مع أصدقائها داخل الحرم الجامعي يتبادلون الأحاديث، فمر من أمامهم شاب وسيم لفت نظر الجميع، ويظهر عليه الخجل والهدوء، وبعد أيام تحدث معها عن طريق أصدقائه، وبعده فترة نشأت بينهم قصة حب، فطلبت منه الارتباط بشكل رسمي، لكنه صارحها بأنه لم يعد جاهز للزواج، وأنه لم يحصل حتى الآن على وظيفة ثابته بحكم دراسته، حسب حديثها لـ«الوطن».

خطبها بعد حب 4 سنوات

وبصوت يملأه حنين للذكريات التي عاشته مع قبل أن يتغير عليها، قالت الزوجة: إنه تقدم لخطبتها بعد التخرج، لكن عائلتها رفضت لأنه لم يكن كفؤ لها، لكنها أصرت عليه، وبعد عامين عاد ليخطبها بعد أن جهز نفسه، وكانت سعيدة لأنه حققت حلم حياتها وستتزوج من الرجل الذي أحبته بعد 4 سنوات من المحاولات، وتمت خطبتهم وسط حضور العائلتين، وحددوا من الزفاف بعد الانتهاء من شقة الزوجية.

اكتشفت عصبيته بعد الخطبة

قالت «نهى» بصوت مخنوق: إنهم انتهوا من تجهيز الشقة بعد عامين من الخطبة، وكان خلال هذه المدة كان عصبي على غير عادته، لكنها تحملته لأنها اعتقدت أنه مضغوط بسبب تجهيزات الزواج، لكن عصبيته بدأت تؤثر عليها، وعندما تحدثت معه، قال لها: «أنا صعيدي ودمي حامي وبغير عليكي من أقل حاجة»، وصدقه وقتها لكنها كانت لم تدر بالكارثة التي ستحل عليها بعد الزواج.

نهى: ولع في الشقة وهو بيهددني

«بعد الجواز كنت عايشة في مشاكل بسبب عصبيته مع كل الناس، كان كل يوم خناقة مع الجيران على أتفه الأسباب، ولما اتكلم ضرب وإهانة وبقي حد غريب عني، وبعد شهرين اتخانقت معاه وطلبت الطلاق، وكان رد فعله مش متوقع قالي: أنتي عايزه تتطلقي عشان تأخدي الشقة، وهددني وولع فيها»، وفقًا لرواية الزوجة مع «الوطن».

رفض طلاقها فأقامت دعوى خلع

وبعد أن استنجدت بالجيران، نقلوها للمستشفى وحررت محضر ضده، وشهدوا معها، الذي لولاهم ما كنت خرجت من الشقة إلا وهى جثة هامدة، فقررت الانفصال عنه لأنها لم تأمن للعيش معه مرة أخرى، لكنه رفض طلقها على مدار 6 اشهر، فلجأت لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بعد 8 أشهر من زواجهم، وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 9223.