الرئيس لـ رجال أعمال صربيا: لدينا بنية تحتية جاهزة لاستقبال أى استثمارات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه خلال الـ8 سنوات الماضية تم إنشاء بنية تحتية هائلة في مصر، حيث تم عمل 6 آلاف مشروع تكلفت حوالي 8 ترليون جنيه من أجل تقدم الدولة المصرية وجعلها جاهزة للعمل من أجل شعبها ولعمل المستثمرين في مصر.

الرئيس: لدينا بنية تحتية متطورة

وأضاف الرئيس أنه يوجد لدينا في مصر بنية تحتية متطورة في الموانئ والمطارات تستطيع أن تستقبل أي حجم من العمل، هذا بجانب طرق الربط والسكك الحديدية.

الرئيس: سننشئ أكبر شبكة قطارات كهربائية

وأضاف الرئيس خلال لقاءه بمجموعة من رجال الأعمال بصربيا أن مصر بصدد إنشاء أكبر شبكة قطارات كهربائية حوالي 2000 كيلو وخلال عامين سيتم افتتاح المرحلة الأولى منه، وبعد عامين آخرين سيتم المرحلة الثانية.

ووجه الرئيس حديثه لرجال الأعمال بصربيا: «إحنا عاوزينكم ومحتاجين ليكم وسعداء بالتعاون معاكم».

وأضاف : «مصر بترحب بيكم زي بلجراد ما بترحب بكم والفرص الموجودة هنا هي الفرص الموجودة في مصر، وإحنا دورنا كحكومة ومسؤلين نيسر لكم الأعمال علشان تحققوا النجاح في العمل».

وتابع قائلا إن مصر بها أكثر من 100 مليون شخص وتم بناء العديد من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، «محتاجين نمو في المدن علشان الزحام الموجود بالقاهرة وبعض المدن الأخرى يتراجع وينتهي، وهو الأمر الذي تعمل مصر جاهدة على إنهائه».