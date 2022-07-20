رفع 213 حالة إشغال متنوعة وإزالة موقف عشوائي للموتوسيكلات في الجيزة

حررت أجهزة حي العجوزة برئاسة اللواء ياسر سامى مدين، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، محاضر مخالفة بيئية للمتسببين في إتلاف الأسفلت بسبب غسيل السيارات بالطرق العامة، شملت شارع البصرة وعبد المنعم رياض والنبوي المهندس والجزائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

رفع 213 حالة إشغال

وأشارت محافظة الجيزة في بيان رسمي لها، إلى أنه تم رفع عدد 213 حالة إشغال متنوعة خلال حملات إشغالات صباحية ومسائية نفذها الحي بقطاع العجوزة وأرض اللواء، بالإضافة إلى إيقاف أعمال تشطيبات بدون تصريح لعقار بشارع أبو المواهب وأيضًا عقار بشارع الفالوجة، كما تم تنفيذ حملة كلبشات لسيارات متعدية على الطريق العام بشارع أحمد عرابي إلى جانب القيام بأعمال كنس وتجريد ورفع مخلفات أتربة وتراكمات قمامة لعدة شوارع منها «شارع محمود بدر الدين بالزمالك، شارع الرشيد من وادي النيل بقطاع العجوزة، شارع ترعة الزمر، مطلع المعتمدية، حرم الدائري، الصفطاوي وشارع سلامة عودة بقطاع أرض اللواء».

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

كما شنت أجهزة حي جنوب برئاسة المهندس طه عبد الصادق، حملات على المحال والمنشآت التجارية بشوارع المجزر الآلي و البحر الأعظم والأبرق، أسفرت عن رفع 300 حالة إشغال مع كلبشة سيارات متعدية على الأرصفة والجزر الوسطى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشنت أيضًا أجهزة حي الهرم برئاسة حسن موافي رئيس حي الهرم ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس بالجيزة وأحمد أمام نائب رئيس الحي للقطاع، حملات مكبرة على مواقف السرفيس والطرق والمحاور المرورية بقطاع هضبة الأهرام، للتأكد من الالتزام بالتعريفة المحددة لخطوط السير وعدم تجزئة الطريق وعدم السماح بوجود المواقف العشوائية، وتمكنت الحملات من إزالة ورفع موقف عشوائي للموتوسيكلات وضبط ومصادرة 5 موتوسيكل بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى 2 تروسيكل غير مرخص مع رفع وإزالة أكثر من 150 حالة إشغال متنوعة للمحال والمنشآت التجارية .