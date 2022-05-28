حملات لرفع الإشغالات ومطاردة «التكاتك» وتحقيق الانضباط بالطرق في الجيزة

واصلت أجهزة الأحياء والمراكز والمدن بمحافظة الجيزة شن الحملات المكبرة لإعادة الانضباط للشارع الجيزاوي ورفع الإشغالات والتعديات بالشوارع ومواجهة ظاهرة البناء المخالف، إضافة إلى ضبط مركبات التوك توك المخالفة التي تسير عكس الطريق العام وتعطل حركة المرور، ومتابعة موقف إنشاء ساحات ومواقع خدمية ومتابعه إزالة العقارات المتعارضة مع الأعمال بعد تعويض قاطنيها.

تكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة للتعديات على الطريق العام

وأعلنت محافظة الجيزة قيام أجهزة حي الدقي بأشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي حملات بشوارع السودان ومصدق والتحرير والدقي بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة للتعديات على الطريق العام بشن حملة مكبرة، أسفرت عن إيقاف نشاط كافية مخالف بشارع جمال سالم للإدارة بدون ترخيص ورفع كشك متروك منذ سنوات وتحرير عدد 14 محضر إشغال للطريق العام والفتح بعد المواعيد المقررة وإيقاف صالون حلاقة لإدارته بدون ترخيص وتحرير غرامات فورية للمخالفين.

إيداع المضبوطات في مخازن الحي

وأشارت محافظة الجيزة في البيان إلى أنه تم رفع 222 إشغال وتم إزالة الحواجز الحديدية، وتحرير محضر تالف أسفلت للمخالفين وذلك في شارع السودان وشارع الدقي وشارع التحرير وشارع مصدق، لافتا إلى أنه تم إيداع المضبوطات في مخازن الحي.

ضبط مركبات التوك توك المخالفة

وقالت محافظة الجيزة إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بشأن الحفاظ على السيولة المرورية وتنظيم المواقف العشوائية قام قطاع إشغالات المنيرة الغربية بحي شمال الجيزة، بضبط مركبات التوك توك المخالفة التي تسير عكس الطريق العام وتعطل حركة المرور، بالتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تحت إشراف ومتابعة أشرف بكر رئيس الحي.

توسعة الطريق المؤدي إلى كوبري عباس والبحر الأعظم

وواصل حي جنوب الجيزة إزالة المبني المجاور لمستشفى الرمد بالتعاون مع الجهات المعنية لتوسعة الطريق المؤدي إلى كوبري عباس والبحر الأعظم في إطار خطة محافظة الجيزة، لرفع كفاءة المحاور المرورية وتفتيت التكدسات إضافة إلى تقدم مراحل العمل بمحور الفريق كمال عامر بالعجوزة وبولاق الدكرور ومتابعة موقف إنشاء ساحات ومواقع خدمية ومتابعة إزالة العقارات المتعارضة مع الأعمال بعد تعويض قاطنيها.