محافظة الجيزة تفتح 12 مجزرا لذبح أضاحي العيد مجانا للمواطنين

في ظل استعدادات محافظة الجيزة، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، كلف محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بفتح جميع المجازر التابعة للمحافظة بالمجان، وذلك لذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين مجانا.

كما كلف المحافظ جميع مديري المديريات ورؤساء المركز والأحياء بالمحافظة، برفع حالة الطوارئ طوال أيام العيد، مع إلغاء جميع الإجازات العاملين بالعمل الميداني وأجهزة المرافق داخل المحافظة، والحرص على التواجد يوميا خلال أيام العيد.

وذلك لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة، خلال أيام العيد، وسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة، وجاء ذلك من خلال بيان رسمى لمحافظة الجيزة على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك».

مجازر محافظة الجيزة لذبح الأضاحي مجانا

- مجزر بمنطقة المنيب بشارع المدبح

- مجزر الوراق ، الكائن بشارع النيل بجوار حي الوراق.

- مجزر منشأة القناطر، الكائن بشارع السوق.

- مجزر وردان ، الكائن بقرية وردان بمنشأة القناطر .

- مجزر نكلا ، الكائن بقرية نكلا بالمنصورية.

- مجزر أوسيم الكائن، بجوار مركز شرطة أوسيم.

- مجزر كرداسة ، الكائن بنهاية الشارع السياحي، المنصورية.

- مجزر ناهيا، الكائن بالمريوطية.

- مجزر البدرشين، الكائن بمدينة البدرشين.

- مجزر الحوامدية، الكائن بمنطقة السوق.

- مجزرى سقارة والشوبك الغربي، بمدينة البدرشين.

- مجزرى العياط والمتانيا بمدينة العياط.

- مجزر الصف بمدينة الصف.

- مجزر أطفيح، الكائن بشارع السوق.

- مجزرا القبابات والبرمبل، بمدينة أطفيح.

- مجازر كل من الباويطى ومنديشة والزبو، بمنطقة الواحات البحرية.

وفي نفس السياق، شدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطرى، من جاهزية كل المجازر، خلال عيد الأضحى لتلاشي عمليات ذبح الأضاحي بالشوارع للحفاظ على البيئة، إلى الحرص على تواجد الأطباء البيطريين بالمجازر للكشف على الذبائح، قبل عملية الذبح لضمان سلامة لحومها.