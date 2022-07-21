أنواع مرض الموت الأسود بعد ظهوره في الصين.. تعرف عليها

أثار مرض الموت الأسود خلال الساعات الماضية ذعرا بين قلوب الناس، بعد أن أعلنت منطقة نينغشيا شمال غرب الصين، عن رصد أول حالة إصابة بالمرض، وترصد «الوطن» أبرز أنواع مرض الموت الأسود:

بحسب بيانات جامعة كيل الألمانية، فإن أنواع مرض الموت الأسود تتمثل في 3 هي الطاعون الدبلي، و الطاعون الرئوي والطاعون الدنيوي، يختلف كل نوع عن الآخر من حيث الشدة والانتشار.

أنواع مرض الموت الأسود

1 – أخطر أنواع مرض الموت الأسود هو الطاعون الدموي، والذي تتكاثر فيه البكتيريا داخل خلايا دم الشخص المصاب بالمرض، وتظهر عليه أعراض الحمى ورعشة مفاجئة ونزيف شديد تحت الجلد، بحسب وزارة الصحة السعودية.

2 – والطاعون الدبلي، وهو الذي يصيب الشخص المصاب بالتهاب اللوزتين وتورم الغدد اللمفاوية والطحال، وتظهر على المصاب اعراض الحمى، والشعور بالصداع الشديد، ورعشة قوية وآلام في العقد اللمفاوية.

3 – والطاعون الرئوي، ويدخل فيه الجراثيم و البكتريا إلى رئتين الشخص المصاب بالمرض مما تؤدي إلى شعوره بالالتهاب الرئوي، في حين أن ذلك النوع يمكنه الانتشار أسرع من غيره.

ويذكر أن أنواع مرض الموت الأسود قديمة للغاية حيث تعود إلى العصور القديمة خلال القرن الرابع عشر، كما أودت بحياة ما يقرب من 50 مليون شخص في آسيا وإفريقيا وأوروبا، ويعود تسمية المرض الموت الأسود، لظهور بقع عديدة من الدم لونها أسود تحت جلد الشخص المصاب.

مرض الموت الأسود

ووفقا لوزارة الصحة السعودية، تنتشر العدوى بين البشر من خلال البراغيت و الفئران وبعض أنواع القوارض، لذلك تنصح منظمة الصحة العالمية بضرورة الالتزام بالنظافة العامة والتحكم في تكاثر الفئران وانتشارها، من أجل الحد من انتشار المرض والوقاية منه.

وأعلنت منطقة نينغشيا، الطوارئ من المرحلة الرابعة للوقاية من مرض الموت الأسود، بداية من الساعة 11 يوم الثلاثاء، داعيا الجميع لاتباع التدابير لمنع انتشار المرض، ورعاية المصاب بشكل صحيح.