كل ما تريد معرفته عن مرض الموت الأسود.. أودى بحياة 50 مليون إنسان

تزايدت مؤشرات البحث على محرك «جوجل»، خلال الساعات الماضية، عن مرض الموت الأسود، بعد إعلان الصين، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بالمرض في منطقة «نينغشيا» شمال غرب البلاد.

كل ما تريد معرفته عن مرض الموت الأسود

ورصدت وكالة أنباء «شينخوا»، كل ما تريد معرفته عن مرض الموت الأسود، حيث أعلنت منطقة نينغشيا، التي تقع شمال غرب الصين، عن أول إصابة بمرض الموت الأسود لشخص وصل إلى منطقة ينتشوان من منطقة منغوليا الداخلية بشمال البلاد.

مرض الطاعون الدبلي «الموت الأسود»

وأعلنت سلطات الصينية بمنطقة نينغشيا حالة الطوارئ «المرحلة الرابعة»، للوقاية من مرض الموت الأسود والسيطرة عليه، بداية من الساعة 11 مساء أمس الثلاثاء، وأصدرت قرارات ببذل الجهد لرعاية وعلاج المصاب بمرض الموت الأسود على الفور، وتنفيذ كافة التدابير الاحترازية لمنع انتشار المرض بالبلاد.

وقال خبير الاوبئة، «بن كراوس-كيورا»، بجامعة كيل الألمانية، إن مرض الموت الأسود عبارة عن إصابة ببكتيريا شديدة العدوى تسمى «يرسينية»، وتعيش في بعض أنواع الحيوانات، مثل القوارض، والبراغيث، وقد تؤدى الي الوفاة.

يُذكر أن مرض الموت الأسود، هو واحدا من أكثر الاوبئة انتشارا في التاريخ خلال العصور القديمة، حيث أودى بحياة نحو 50 مليون شخص في أفريقيا وأسيا وأوروبا، خلال القرن الرابع عشر، في حين قتل خمس عدد سكان بالعاصمة البريطانية لندن عام 1665، و12 مليون شخص في الصين والهند، خلال القرن التاسع عشر.

أعراض الإصابة بمرض الموت الأسود

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أبرز أعراض مرض الموت الأسود قد تظهر على شكل تورم مؤلم في العقد اللمفاوية أو ظهور «دّبْل» تحت الإبط أو الفخذ، بالإضافة إلى صداع وإجهاد شديد وآلام مستمرة في العضلات وقشعريرة والشعور بالحمى.