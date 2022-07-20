عاجل.. السيسي والرئيس الصربي يشهدان توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه في ختام مباحثات الرئيس السيسي، ونظيره الصربي، اليوم، شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة، والبيئة، والاستثمار، والثقافة والفنون، والإعلام، والتعليم، والتعليم العالي، ودعم المعلومات، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعاون بين المتحف القومي للحضارة المصرية ومتحف الفنون الأفريقية بصربيا، والإعفاء المتبادل من الحصول على التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.