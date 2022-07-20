رئيس الوزراء عن كلمة السيسي بقمة جدة: لها أصداء إيجابية واسعة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات الحيوية.

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع، بتوجيه أخلص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجميع المواطنين؛ بمناسبة حلول الذكرى السبعين لعيد ثورة 23 يوليو المجيدة، كما خص بالتهنئة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع رجال القوات المسلحة المصرية البواسل، بهذه الذكرى الوطنية الخالدة.

وخلال حديثه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الأيام الماضية شهدت عددا من الفعاليات المهمة التي شرفها بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبرزها حضور قمة جدة للأمن والتنمية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية، وشارك فيها قادة دول مصر والأردن والعراق، ودول مجلس التعاون الخليجي، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشاد مدبولي، بالكلمة المهمة التي ألقاها الرئيس خلال القمة، وكانت لها أصداء إيجابية واسعة على مختلف الأصعدة العالمية والمحلية، وتناول رئيس الجمهورية في كلمته عددا من المحاور خلال حديثه عن التحديات والأزمات العالمية التي تواجه المنطقة، ومن هذه المحاور؛ المحور الأمني والاجتماعي، والاقتصادي المتمثل في التحديات الناجمة عن تداعيات أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، لافتا إلى أن كلمة الرئيس تخللها بعض الأطروحات لمواجهة تلك التحديات.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى الكلمة التي ألقاها السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح الجلسة رفيعة المستوى لحوار بيترسبرج للمناخ، التي أكد خلالها أن كافة التقديرات والتقارير العلمية تشير بشكل واضح إلى أن تغير المناخ بات يمثل تهديدا وجوديا للكثير من الدول والمجتمعات على مستوى العالم على نحو لم يعد ممكنا معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ، وذلك خلال حديثه عن الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، التي تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل.

كما أشار إلى لقاء الرئيس بـ فرانك شتاينماير، رئيس ألمانيا الاتحادية، والمستشار الألماني أولاف شولتز، حيث تناولت اللقاءات سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذه اللقاءات عكست مدى اهتمام الجانب الألماني بتفعيل العلاقات الثنائية مع مصر باعتبارها شريكا استراتيجيا مهما، لافتا إلى المباحثات التي عقدها الرئيس في بلجراد على مستوى القمة مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، مشيرا إلى إشادة الرئيس الصربي بالطفرة التنموية الملحوظة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا تطلع بلاده لتعزيز الاستثمارات المتبادلة في العديد من القطاعات وتعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، وإحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المصرية الصربية.

وفي ختام حديثه، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالبطولة الرائعة لكأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين لكرة اليد للرجال، التي توّج فيها منتخب مصر بلقب البطولة نسخة 2022، للمرة الثامنة في تاريخه، موجها التهاني القلبية للمنتخب الذي ظهر بروح حماسية في أرض الملعب وحقق أرقاما قياسية في نهائي البطولة، معربا عن ثقته في استمرار هذا الأداء البطولي خلال البطولات المقبلة، مشيرا في السياق نفسه إلى حرص الرئيس على تهنئة المنتخب وإشادته بأداء جميع أعضائه طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، مؤكدا أن ما حققه المنتخب المصري لكرة اليد من إنجازات جعله واحدا من أهم منتخبات كرة اليد في العالم.