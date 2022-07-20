تولى الدفاع عن المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال.. من هو عمر هريدي؟

يتساءل الكثير من المواطنين عقب أولى جلسات محاكمة الزوج المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال من هو عمر هريدي؟، الذي تولى الدفاع عن المتهم بقتل المذيعة الراحلة شيماء جمال، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سيرته الذاتية.

من هو عمر هريدي؟

عمر هريدي هو وكيل نقابة المحامين وعضو البرلمان المصري لدورتين كما سبق له وأن كان عضو مجلس إدارة لنادي الزمالك ومرشح لرئاسته، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة أسيوط سنة 1986، كما حصل على درجة الماجستير في القانون الجنائي.

ولد عمر هريدي في محافظة أسيوط تحديدًا داخل مركز البداري وكان لع العديد من المشاركات ويعتبر «هريدي» من أبرز السياسيين، وعضو سابق في مجلس النواب المصري، شغل منصب وكيل الوزارة للجنة الدستورية والتشريعية، كما أنه عضوًا للجنة الأوراق المالية.

«أنا بيه ابن بيه» تريند مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر عمر هريدي في الفترة السابقة تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعاد مستخدمو ورواد تلك المواقع نشر فيديو من حلقة من برنامج العاشرة مساءً للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، عندما احتدم الخلاف بين عمر جلال هريدي وشاب آخر، دخل عبر مكالمة هاتفية في الحلقة، وقال له الجملة الشهيرة له «أنا بيه ابن بيه»، التي تناقلها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على شكل استيكرات وكوميكسات يتبادلونها خلال محادثاتهم الكتابية عبر تلك المواقع.

توليه الدفاع عن المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال

والجدير بالذكر، أن المستشار القانوني عمر هريدي تولى اليوم الدفاع عن المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال، التي قُتلت على يد زوجها وشريكه ودفناها في حفرة داخل مزرعة بمنطقة البدرشين؛ خوفًا من أن تفشي المجني عليها زواجهما في العلن وتخبر زوجته الأولى بزواجهما، وتم إلقاء القبض عليه وشريكه وتقديمهما أمام محكمة الجنايات، التي أجلت جلسة المحاكمة لـ 13 أغسطس المقبل للإطلاع حيث.