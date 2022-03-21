تريند «أنا بيه ابن بيه» يتحول إلى مهرجان.. و«هريدي» يمنح صاحبه 10 آلاف جنيه.. فيديو

من جديد عاد المحامي الشهير عمر هريدي، وكيل نقابة المحامين، إلى تصدُّر التريند مرة أخرى بعد انتشار الفيديو الشهير له «أنا بيه ابن بيه»، المقتطع من إحدى الحلقات ببرنامج التاسعة مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، ليتحول مقطع الفيديو لكوميكس واستيكرز يتبادلها الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهى الأمر إلى تحوُّل المقطع إلى أغنية من أغاني المهرجانات بنفس الاسم «أنا بيه ابن بيه».

ويقول عمر هريدي، المحامي عضو مجلس نقابة المحامين، مع انتشار مقطع «أنا بيه ابن بيه»: كنت سعيداً بإبداعات الشباب التي وصلت للكوميكس والاستيكرات وتفاعل الشعب المصري وأن يضحك الشباب، لذلك تفاعلت مع الأمر وشجعت الشباب على الإبداع، وقلت: من سيقدم أحسن كوميكس سيكون له جائزة 10 آلاف جنيه.

رأى هريدي في الانتقادات الموجهة إليه

وعن تعرضه للهجوم أو الانتقاد، قال هريدي: «بالعكس اتبسطت مثل الجميع بانتشار المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعت غالبية الكوميكيس اللي اتعملت وفيه حاجات عجبتني وحاجات تانية لا، لكن اللي ماعجبتنيش ماتضايقتش منها، والموضوع لما انتشر على فيسبوك ضحكت زي الناس، وبحب الشباب اللي بتعمل حاجات تضحّك، لأننا شعب بيحب الهزار والكوميكسات».

مهرجان «أنا بيه ابن بيه»

ويضيف هريدي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «فوجئت بشاب يرسل لي أغنية مهرجانات بعد تركيبها على صوت الراحل شعبان عبد الرحيم بأغنيه أنا بيه ابن بيه، وطلبت منه أن يأتي لمكتبي ومنحته مكافأة وعدته بها، بعد أن علمت أنه خريج الجامعة الألمانية ويُدعى خالد، وطلب مني عدم الافصاح عن هويته، وقال لي: عملت الأغنية بحب لك ولست باحثاً عن شهرة أو مكافأة، إلا أنني أصررت على حصوله على المكافأة، وفاجأني بأنه سيحضر بها شنط لرمضان وسيوزعها على الفقراء، فشجعته وطلبت منه المشاركة بالمزيد في أعمال الخير».