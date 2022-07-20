ندوة في السويس لتوعية الطالبات بمواجهة التغيرات المناخية

نظمت المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بمحافظة السويس، ندوة توعوية لـ30 من طالبات ومدرسات المرحلة الاعدادية بمدرسة أحمد عبده الجديدة بالسويس.

التعريف بقانون البيئة

حاضر فىي الندوة كل من انتصار مصطفى الحجازي، والباحثة سارة عبدالله مبارك، تناولت الندوة العديد من الموضوعات الهامة أبرزها التعريف بقانون البيئة، ومؤتمر المناخ الذى تستضيفه مصر في نوفمبر القادم وأهدافه والدول المشاركة به، وما هو تغير المناخ والأسباب التي أدت الى حدوثه جراء الانبعاثات الضارة، مع توضيح الفرق بين الطقس والمناخ، بالاضافة الى توعية الطالبات المقصود بالتخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وتطرقت الندوة أيضًا الى الآثار الضارة لتغير المناخ على كل من (التنوع البيولوجي – الصحة – الزراعة – الثروة السمكية – الأمن الغذائي) مع توضيح الإجراءات التى يلزم اتخاذها للحد من تغير المناخ، وشرح أهداف التنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وحرص الحاضرون على التعريف بميثاق شرف التغيرات المناخية من خلال ترشيد إستهلاك الكهرباء والمياه والغذاء، وأهمية إعادة التدوير والإستخدام، وزراعة الأشجار.

تنفيذ ورشة عمل عن إعادة التدوير

ومن ناحية أخرى، قامت سماح السيد مدربة الأعمال الفنية والحرف اليدوية والمتخصصة في فن إعادة التدوير، بتنفيذ ورشة عمل عن إعادة التدوير شملت الكرتون والورق، حيث تم تدريب الطالبات على كيفية تنفيذ اعادة تدوير الكرتون والاستفادة منه كتحويله إلى عمل فني رائع يمكن تزيين المنزل به أو إلى منتج يمكن بيعه فتشكل قيمة مضافة وتساهم في تقليل المخلفات، مما يقلل من الآثار السلبية على المناخ.

في نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة تنفيذ مثل هذه الندوات والتعريف بميثاق التغيرات المناخية، مع عقد ملتقى بيئى خلال الأجازة الصيفية من خلال أنشطة المدارس بالتنسيق مع إدارة الخدمة الإجتماعية بالمدرسة، وعمل معسكرات بصفة دورية وتفعيل دور أصدقاء البيئة في المشاركة المجتمعية داخل المحافظة، بالإضافة الى تنظيم معارض فنية للترويج عن منتجات إعادة التدوير للترويج ونشر الفكر وكذلك للاستفادة ونقل الخبرات.