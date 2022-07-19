«البيئة» تستكمل برنامج رفع قدرات العاملين بالفنادق والمنشآت السياحية

واصل مشروع دمج صون التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر، التابع لوزارة البيئة والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برامج التدريب ورفع القدرات للعاملين بقطاع الفنادق والمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، للحاصلين على العلامة الخضراء وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، باستمرار الاستعدادات لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.

رفع قدرات المدربين والمفتشين والفنادق

ويهدف البرنامج إلى رفع قدرات المدربين والمفتشين والفنادق على كيفية تطبيق معايير الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية بقطاع الفنادق لبرنامج النجمة الخضراء والمعني بتطبيق معايير السياحة المستدامة بقطاع المنشآت الفندقية، وتضمّن البرنامج تدريبين على مدار 5 أيام.

دليل إرشادي

ويعمل البرنامج على رفع وعي المتدربين بالمحاور المتعلقة بإدارة الموارد ورفع الكفاءة الفنية بنظم إدارة الموارد التشغيلية بالمنشآت، والتطوير المستدام والجدوى الاقتصادية لإدارة الموارد، وكيفية تطبيق تدابير الإدارة البيئية والاقتصادية للدليل الإرشادي المزعم إطلاقه للمنشآت الفندقية والسياحية لتحقيق التنمية المستدامة.

تخفيض النفقات التشغيلية

ويعد اتباع الأساليب البيئية التي تساهم في تخفيض النفقات التشغيلية المرتبطة بالمياه، والطاقة، والموارد والمخلفات تؤدي بشكل مباشر إلى ربحية المؤسسات السياحية والفندقية والتي تنعكس بدورها على البيئة والتنوع البيولوجي، كما يقلل الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري والتغير المناخي.

ومن ناحية أخرى، جار متابعة الأعمال الإنشائية لخدمات الزوار بمحميات جنوب سيناء، بما يضمن تجربة ورحلات سياحة بيئية مميزة لمبعوثي المؤتمر والسائحين الأجانب والمصريين على حد سواء، كما أنّه جار وضع خرائط الإدارة والإرشادات البيئية بما يضمن رفع وعي الزائرين والعاملين بقطاع الغوص والأنشطة البحرية بالاستخدام المستدام للموارد البحرية وإدارة وتوزيع الأنشطة للحد من التأثيرات البيئة.