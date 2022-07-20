سلوى عثمان: أتمنى المشاركة مع كريم عبدالعزيز في «الحشاشين»

قالت الفنانة سلوى عثمان، إنها تتمنى العمل مع الفنان كريم عبدالعزيز في عمل «الحشاشين» الذي يخرجه الفنان بيتر ميمي والمؤلف عبدالرحيم كمال، معربة عن تهنئتها له على فيلم كيرة والجن الذي حقق نجاحًا غير مسبوقًا في عيد الأضحى مع الفنان أحمد عز.

من هي طائفة الحشاشين

وأضافت «عثمان» خلال استضافتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية هبه الأباصيري ومنى عبدالغني، أن طائفة الحشاشين كانت من ضمن المسلمين في فترة معينة وانتشرت هذه الطائفة في الشام ومصر ومختلف الأماكن في العالم العربي.

وعن إمكانية أن يؤثر هذا الأمر على علاقتها بأسرتها، قالت: «أنا بحب الشغل أوي وعمر الشغل ما يخليني أهمل في حق زوجي، يعني طول منا قاعدة في البيت بفكر في الشغل وأنا مبسوطة أوي إني شاركت في كيرة والجن، وده كان دور مختلف تمامًا ونفسي أعمل حاجة كوميدي في المستقبل».

أمنياتها لرمضان المقبل

وأوضحت الفنانة سلوى عثمان، أن كل دور تقدمه تخرج بعض الخبرات التي لاحظتها في الشارع أو في المعاملة مع مختلف أنواع الناس خاصة الأمهات التي توجد بكثرة في أي عمل درامي، لافتة إلى أنها تستعد لعمل درامي في الإذاعة الفترة المقبلة من تأليف الكاتبة أماني ضرغام وستشارك العمل مع الفنانة المطربة مي كساب، مضيفة: «العمل في الإذاعة ممتع عشان بتوصلي للناس الإحساس من خلال الصوت، وأنا نفسي في رمضان الجاية أعمل حاجة تنجح نجاح كبير».