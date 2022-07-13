كريم عبد العزيز يكشف سبب قبوله شخصية حسن الصباح في مسلسل الحشاشين

يستعد الفنان كريم عبد العزيز لبدء تصوير مسلسل الحشاشين، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، من إخراج بيتر ميمي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج سينرجي تامر مرسي.

إسدال الستار عن مسلسل الحشاشين

وكان المخرج بيتر ميمي قد أسدل الستار عن تفاصيل العمل، إذ نشر عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك» صورة للفنان كريم عبد العزيز، قائلا:«مسلسل الحشاشين أبطال وأباطيل من وحي التاريخ، حقيقة حسن الصباح وفرقة الحشاشين الذين أرعبوا العالم كله في القرن الحادي عشر».

كريم عبد العزيز يبدي سعادته بمسلسل الحشاشين

وكان الفنان كريم عبد العزيز، أعرب عن سعادته البالغة لتجسيده شخصية حسن الصباح في مسلسل الحشاشين في دراما رمضان 2023، كما كشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» سبب قبوله المسلسل، قائلا إنه من أحب الأعمال له لأنه من تأليف عبد الرحيم، وهو الكاتب المفضل لديه، ويتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد.

ويعرض حاليا لـ كريم عبد العزيز فيلم «كيرة والجن»، في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، إذ يحقق نجاحا كبيرا خلال موسم عيد الأضحى المبارك، مقارنة بالأفلام الأخرى.

أحداث فيلم كيرة والجن

وتدور أحداث فيلم «كيرة والجن» حول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي أثناء ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت الثورة، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.