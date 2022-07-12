كريم عبد العزيز: كيرة والجن حقق إيرادات عالية.. وسيد رجب النجم الحقيقي

قال الفنان كريم عبد العزيز إن معظم جمهور السينما على مستوى العالم يتراوح عمره من 16 لـ 25 عاما، وفيلم «كيرة والجن» حقق إيرادات عالية للغاية، وبهذا نجد أن من دخل الفيلم هم فئة الشباب «طبيعي أن الفيلم ينجح في التليفزيون، بس كونه ينجح في السينما يبقى الجمهور من 16 لـ25 سنة ده دخل الفيلم، وهو ده الجيل اللي إحنا عاوزين نقدمله الفيلم»، مشيدًا في الوقت ذاته بدور الفنان سيد رجب بالعمل: « ده نجم الفيلم الحقيقي».

الأكشن في «كيرة والجن» مختلف

وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره بصحبة أحمد عز، على شاشة «سكاي نيوز عربية»: «لما دخلنا فيلم كيرة والجن، قالوا الأكشن اللي فيه مختلف عن الأكشن دلوقتي لأن الفيلم يتحدث عن عام 1919 حتى البوكس، وتكنيك الأكشن كان مختلف، وتم التدريب على الأكشن على العصر الملائم للفيلم، يعني نركب سيارة بحصان وماسكين مسدسات بدائية»، موضحًا في الوقت ذاته أن الاحترام أهم شيء في العمل الفني.

وأكد أن الفيلم الذي جمع عز مع نور الشريف كان لا يجرؤ عز على دخول البلاتوه بعد نور الشريف؛ بل كان يجب أن يدخل قبله وينتظره.

تشابه كبير بين شخصية عز وكريم

وأوضح الفنان كريم عبد العزيز أن هناك تشابها كبيرا في شخصيته مع أحمد عز، وهناك تقارب كبير بينهما، «بس في الفيلم إحنا بنلعب ماتش كورة، ونعتبر فرقة، صناعة السينما هي تيم، لو مديرالتصوير مش بيحب المخرج والمخرج مش بيحب المونتير، والممثلين مش بيحبوا بعض، الفيلم هيفشل»، مؤكدًا أنه تم سؤاله مؤخرا عن خطة استعداده للفيلم مع أحمد عز، وكان رده: «اشتغلنا على خطة 1950، أيام الفن الحلو، نحترم شغلنا ونحترم مواعيدنا ونؤدي دورنا ونروح».