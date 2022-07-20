استئصال ورم يزن 18 كيلو من معدة شاب بمركز أورام طنطا

أعلن الدكتور إسلام صبري، مدير مركز أورام طنطا، في محافظة الغربية، نجاح فريق طبي بالمركز في استئصال ورم ضخم، يزن حوالي 18 كيلوجراما، من معدة مريض يبلغ من العمر 34 عاماً.

ضم الفريق الطبي كلاً من الدكتور إسلام عبدالحليم، استشاري جراحة الأورام بالمركز، والدكتور محمود سليمان، استشاري جراحة الأورام، والدكتورة لمياء عبدالمعز، اخصائي جراحه الأورام، إلى جانب طاقم تخدير مكون من الدكتور محمد شبل، والدكتور أحمد عراقيب، بجانب طاقم تمريض على أعلى مستوى من الكفاءة.

تضخم في البطن

وقال الدكتور محمود سليمان إن المريض كان يعاني من تضخم شديد في البطن منذ أكثر من 6 شهور، وفور وصوله إلى مركز أورام طنطا، تم إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة له، وتبين وجود ورم ضخم خلف الغشاء البريتوني وحول الكلية اليمنى في البطن، موضحاً أنه تقرر إجراء عملية جراحية له في أقرب وقت، من أجل استئصال الورم بالكامل، واستغرقت العملية الجراحية نحو 4 ساعات، ووضع المريض تحت الملاحظة حتى تحسنت حالته الصحية.

خطة تطوير مركز الأورام

من جانب آخر، أعلن علاء أبو عكر، مساعد مدير إعلام مركز أورام طنطا، عن وجود خطة تطوير شاملة داخل مركز أورام طنطا، حيث تم تطوير قسم المعامل بالمركز، وكذا قسم الباثولوجي، وهذا يأتي في إطار سعي المركز ووزارة الصحة على تقديم خدمة طبية أفضل للمرضي المترددين على المركز، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بالمنظومة الصحية.