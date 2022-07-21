أسعار الدواجن اليوم الخميس 21-7-2022 في مصر

يهتم الناس بالمنتجات المختلفة والدواجن التي يستخدمونها في تحضير العديد من الوجبات إذ تعد شيئا أساسيا على المائدة بشكل يومي لاحتوائها على البروتين اللازم لصحة الجسم وبنائه، لذا يبحثون عن أسعار الدواجن نظرا لانخفاض أسعار اللحوم البيضاء مقارنة بغيرها.

واليوم الخميس 21 يوليو، تستعرض «الوطن» أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، وفقا لما أعلنته بورصة الدواجن، بالإضافة إلى أبرز أسعارها في بعض المحال التجارية، وجاءت كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء

- تراوح سعر الفرخة الكاملة اليوم بين 74 و84 جنيهًا لوزن 2 كيلو جرام.

- تراوح سعر الأوراك اليوم الخميس بين 48 و52 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الدبابيس اليوم الخميس بين 45 و48 جنيهًا.

- سعر الكبدة والقوانص اليوم الخميس بين 45 و50 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 58 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 90 و100 جنيه.

- تراوح سعر الأجنحة ما بين 28 و35 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- يصل سعر البطة وزن 3 كيلو جرامات إلى نحو 220 جنيهًا.

- بلغ سعر البطة المجمدة المعبأة وزن 2 كيلو أو أقل 118 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط البلدي نحو 64 جنيهًا.

سعر الدواجن في الأسواق المحلية

- تراوح سعر كيلو الأجنحة بين 28 و35 جنيهًا.

- بلغ كيلو الأوراك اليوم نحو 48 جنيهًا.

- سعر الدبابيس وصل اليوم إلى نحو 45 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 44 جنيهًا للكيلو.

- سعر الفراخ البلدي نحو 55 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر كيلو البانيه بين 90 و95 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

- تصل أسعار كتكوت الفيومي اليوم، إلى نحو 5 جنيهات.

- أسعار الكتكوت الساسو عمر يوم واحد تتراوح بين 5 و5.25 جنيه.

- تتراوح أسعار الكتكوت البلدي من عمر يوم بين 3 و3.75 جنيه.

- تصل أسعار الكتكوت الأبيض من عمر يوم إلى نحو 5.75 جنيه.