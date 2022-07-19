أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19-7-2022 في مصر

كثر تناول الناس للحوم الحمراء خلال الفترة الماضية تزامنا مع عيد الأضحى المبارك ووما ينتشر به من أضاحي وتوزيع وشراء اللحوم، لذا يسارع العديد من الأشخاص إلى تناول اللحوم البيضاء والبحث عن أسعار الدواجن خاصة من يحب تناولها ويعزف عن اللحوم الحمراء بشكل كبير.

واليوم الثلاثاء 19 يوليو، تستعرض «الوطن» أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، وفقا لما أعلنته بورصة الدواجن، وأيضًا أسعارها في بعض المحال التجارية في السطور التالية:

أسعار الدواجن البيضاء

- تراوح سعر الفرخة الكاملة اليوم بين 74 و84 جنيهًا لوزن 2 كيلو جرام.

- تراوح سعر الأوراك اليوم بين 48 و52 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الدبابيس بين 45 و48 جنيهًا.

- وصل سعر الكبدة والقوانص بين 45 و50 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 58 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 90 و100 جنيه.

- تراوح سعر الأجنحة ما بين 28 و35 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- يصل سعر البطة وزن 3 كيلو جرامات إلى نحو 220 جنيهًا.

- بلغ سعر البطة المجمدة المعبأة وزن 2 كيلو أو أقل 118 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط البلدي نحو 64 جنيهًا.

سعر الدواجن في الأسواق المحلية

- تراوح سعر كيلو الأجنحة بين 28 و35 جنيهًا.

- بلغ كيلو الأوراك اليوم نحو 48 جنيهًا.

- سعر الدبابيس 45 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 44 جنيهًا للكيلو.

- سعر الفراخ البلدي نحو 55 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر كيلو البانيه بين 90 و95 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

- تصل أسعار كتكوت الفيومي اليوم إلى نحو 5 جنيهات.

- أسعار الكتكوت الساسو عمر يوم واحد تتراوح بين 5 و5.25 جنيه.

- تصل أسعار الكتكوت الأبيض من عمر يوم لنحو 5.75 جنيه.

- تتراوح أسعار الكتكوت البلدي من عمر يوم بين 3 و3.75 جنيه.