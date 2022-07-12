أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12-7-2022 في مصر.. رابع أيام عيد الأضحى

كثرة تناول اللحوم الحمراء بسبب الأضاحي في عيد الأضحى المبارك قد يسبب النقرس في حال تناوله بشكل مبالغ فيه، ولهذا قد يبحث البعض عن أطعمة بديلة تحتوي على بروتين وهو ما دفع البعض للبحث عن أسعار الدواجن واللحوم البيضاء، ووفق رصد حركة الأسعار فإن الدواجن شهدت استقرارًا واضحًا في الأسواق المحلية خلال فترة إجازة العيد.

واليوم الثلاثاء 12 يوليو الموافق رابع أيام عيد الأضحى، تستعرض «الوطن» أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، وفقا لما أعلنته بورصة الدواجن قبل بداية أيام العيد، وأيضًا أسعارها في بعض المحال التجارية في السطور التالية:

أسعار الدواجن البيضاء

- سجل سعر الفرخة الكاملة اليوم بين 74 و84 جنيهًا لوزن 2 كيلوجرام.

- سجل سعر الأوراك اليوم بين 48 و52 جنيهًا.

- وصل سعر الأجنحة إلى ما بين 28 و35 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الدبابيس بين 45 و48 جنيهًا.

- وصل سعر الكبدة والقوانص بين 45 و50 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 58 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 90 و100 جنيه.

أسعار البط اليوم

- يصل سعر البطة وزن 3 كيلوجرامات إلى نحو 220 جنيهًا.

- بلغ سعر البطة المجمدة المعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بـ118 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط البلدي إلى نحو 64 جنيهًا.

سعر الدواجن في الأسواق المحلية

- تراوح سعر كيلو الأجنحة بين 28 و35 جنيهًا.

- بلغ كيلو الأوراك اليوم نحو 48 جنيهًا.

- سعر الدبابيس 45 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 44 جنيهًا للكيلو.

- سعر الفراخ البلدي نحو 55 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر كيلو البانيه بين 90 و95 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

- تصل أسعار كتكوت الفيومي اليوم إلى نحو 5 جنيهات.

- أسعار الكتكوت الساسو عمر يوم واحد تتراوح بين 5 و5.25 جنيه.

- تصل أسعار الكتكوت الأبيض من عمر يوم لنحو 5.75 جنيه.

- تتراوح أسعار الكتكوت البلدي من عمر يوم بين 3 و3.75 جنيه.