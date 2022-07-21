الاعترافات الكاملة للمتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال.. تفاصيل خطة الهروب

في إطار انفرادها بنص تحقيقات النيابة العامة مع المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، بمساعدة أحد أصدقائه، تستعرض «الوطن» اعترافات المتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مقتل شيماء جمال».

وفي هذا الجزء من التحقيقات التي تنشرها «الوطن» بشكل متتابع، نستعرض خطة الهروب التي حاول من خلالها المتهم الأول في مقتل المذيعة شيماء جمال الفرار من قبضة رجال أجهزة الأمن، التي ألقت القبض عليه في النهاية.

«س و ج».. خطة هروب زوج المذيعة شيماء جمال

- ما هو السبب في انتقالك إلى تلك القرية في الساحل الشمالي؟

لما عرفت إن المباحث راحت المزرعة بتاعة البدرشين حسيت بالخطر، روحت القرية دي علشان استخبى.

- من الذي استضافك بقرية هايدي في الساحل الشمالي؟

هو شيخ قبيلة اسمه علي خبير، هو صديق من البدو وعرفته من الساحل من حوالي 15 سنة.

- ما مدى علم سالف الذكر بظروف الواقعة التي ارتكبتها؟

أنا حكيتله اللي حصل وهو قالي مينفعش الكلام ده، أنا هقعدك عندي يومين بس لازم تسلم نفسك.

- ما هي الفترة التي أمضيتها في ضيافته؟

أنا قعدت يومين وبعدها رحت سيدي جابر في اسكندرية.

- ما السبب في ذلك؟

لأن أنا كنت حسيت بالخطر لما حد من قسم الحمام كلم الشيخ علي خبير وقاله إن في مأمورية طالعة على فالنسيا اللي هي القرية اللي بقعد فيها في الأيام العادية، اللي فيها الشاليه بتاعي، وكان موجود هناك المدام والأولاد.

- وما هي بيانات من أخطر المدعو/ علي خبير بهذه التفاصيل؟

أنا معرفش وهو الشيخ علي مقاليش مين اللي كلمه بالظبط.

- من الذي استضافك بناحية سيدي جابر الإسكندرية؟

هو نفسه الشيخ علي.

- ما هي كيفية انتقالك ما بين المنطقتين؟

هو إداني عربية بتاعته أركبها ومشي قدامي بعربيته.

الاستقرار في منطقة سيدي جابر

- وأين استقر بك المقام بمنطقة سيدي جابر؟

في عمارة رقم 147 في شقة بالدور العاشر قدام محطة سيدي جابر.

- ما هي الفترة التي أمضيتها بتلك الوحدة؟

أنا قعدت يوم واحد وبعد كده رحت على المعادي.

- وما السبب في ذلك؟

لما عرفت إن الشرطة بعتت تسأل على علي خبير؛ لأنه هو كلمني وقالي إن الشرطة بتسأل عليه علشان عرفوا إن هو اللي وداني قرية هايدي.

- وما هي وسيلة انتقالك إلى المعادي؟

جالي صاحبي ووصلني من سيدي جابر للمعادي.

- وما مدى معرفة المذكور بتفاصيل الواقعة التي ارتكبتها؟

لم يكن لديه أي تفاصيل في ذلك الوقت، ولكن علم بها وهو في الطريق إلي من واحد زميل حكى له تفاصيل الواقعة بالكامل، واصطحبني للمعادي وأبلغني بضرورة تسليم نفسي؛ لأن ذلك في مصلحتي.

- وأين استقر بك المقام بناحية زهراء المعادي؟

أنا قعدت في شقة بتاعة واحد قريب زميلي، قاله إن في ضيف جايلنا هيبات يوم أو يروح مشوار.

- ومن هو ذلك الشخص؟

اسمه محمد ومعرفش باقي اسمه، لكن اللي أعرفه إن عنده كشك ومكنش يعرف أي حاجة نهائيا عن الموضوع، وكل اللي كان يعرفه إني أنا ضيف هقعد يوم أو يومين، وهما متعودين على كده؛ لأنه من البداري، ومتعودين يستقبلوا ضيوف بالطريقة دي.

- من هو صاحب الفضل في استقرارك في تلك الوحدة؟

هو اللي قعدني فيها زميلي، على وعد مني بتسليم نفسي صبيحة اليوم التالي.

- وما مدى علمه بتفاصيل ما ارتكبته آنذاك؟

هو ساعتها كان عرف مني تفاصيل الواقعة بالكامل، واتفق معايا إني هروح أسلم نفسي في اليوم اللي بعده.

- وهل نفذت ما أتفقت عليه معه؟

لا.

تفاصيل السفر إلى السويس

- وما الذي حال دون ذلك؟

أنا سافرت السويس.

- وما السبب في ذلك؟

أنا كنت عاوز استخبى كام يوم لحد ما أخد المحامي وأطلع أسلم نفسي وتكون الدنيا هديت ورتبت أوراقي.

- وما هي وسيلة انتقالك إلى محافظة السويس؟

زميلي في العمل هو اللي وصلني وقالي دي آخر حاجة هعملها، وقالي أنت كده بتضر نفسك وبتضرني.

- وإلى أين توجهت لمحافظة السويس؟

أنا رحت لصديق ليا اسمه فاروق عنده شركة استثمار عقاري، وفوجئ بيا عند شركته وطلب الأستاذ عبدالودود المحامي وهو صديق لفاروق وحكيتلهم التفاصيل فقاله لازم يسلم نفسه فورا، وفاروق قاله طيب ما تيجي تروح معاه فقاله ماشي هجيلك بكرة الساعة عشرة الصبح، لكن أنا اتمسكت في نفس اليوم بعد ما وصلت بحوالي ساعتين.

- ومتى تم ذلك الضبط؟

أنا أتمسكت الساعة واحدة صباح يوم الخميس.

- وأين تم ذلك الضبط؟

أنا اتقبض عليا في مكتب خاص بالشركة بتاعت صديقي فاروق في السويس ومعرفش مكانها فين بالظبط اللي كان مستضيفني فيه لحد ما أسلم نفسي الصبح.

- ومن هو القائم بضبطك؟

أنا معرفهمش لكن هما ظباط لابسين ملكي.

- وما الذي كان في حيازتك وقت الضبط؟

أنا كان معايا مبلغ مائة وواحد وخمسين ألف ومائتي جنيه وعـدد تلات موبيلات منهم وواحد نوكيا وشواحن ودفتر شيكات وجواز السفر والمحفظة وفيها البطاقة والكارنيهات والفيزا.

- وإلى أين تم اصطحابك عقب الضبط؟

هما خدوني إلى مديرية أمن السويس وبعد كده على البيت جبت منه الطبنجتين سي زيد وحلوان.

- ما السبب في ذلك؟

هما سألوني عن الطبنجة حلوان فين فأنا قولتلهم إنها في البيت وأبديت استعدادي إني أنا أجيبهالهم لإثبات حسن النوايا وفعلا عملت كده.

- وما الذي تم اتخاذه معك عقب ذلك؟

أنا بعدها قعدت في مديرية أمن الجيزة شوية وبعد كدة اتعرضت على النيابة في مقر مكتب النائب العام.