الاعترافات الكاملة للمتهم بقتل المذيعة شيماء جمال: «طلبت 3 مليون عشان تطلق»

تواصل «الوطن» نشر أقوال زوج المذيعة شيماء جمال، المتهم بقتلها بالاشتراك مع متهم آخر، وذلك من خلال نص التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهم بعد القبض عليه أثناء هروبه في مدينة السويس.

من نص التحقيقات: لماذا اضطر إلى الزواج الرسمي؟.. وأسباب تفكيره في الطلاق

وفيما يلي الجزء الخاص من أقوال المتهم، بشأن الأسباب التي دعته إلى زواجه رسميًا من المجني عليها، ولماذا فكر في الطلاق، وما الذي طلبته المذيعة شيماء جمال مقابل الطلاق.

ما الذي دفعك للزواج منها بعقد زواج رسمي؟

لأنها هددتني لو لم يتم تحويل الزواج العرفي لزواج رسمي هتفضحني بنشر الفيديوهات القديمة مع مراتي.

ما تفصيلات ذلك التهديد؟

هي كلمتني في التليفون وقالتلي بالحرف الواحد إنها هتبعت الفيديو والصور القديمة لمراتي وأصحابي وهتبعت صورة قسيمة الجواز لمراتي.

وما التصرف الذي بدر منك حيال ذلك؟

أنا اضطريت إني اتجوزها رسمي.

ومتى كان ذلك؟

في أول عام 2019.

وكيف تم الزواج بينكما رسميا؟

أنا رحت البيت عندها وهي كانت جايبة المأذون وكتب الكتاب.

ومن الذي شهد ذلك العقد؟

هو المأذون خده ومضى الشهود وأنا معرفهمش.

ولم كان ذلك؟

هو مكنش فيه شهود وقت كتب الكتاب وهو المأذون قال لي أنا باخد العقد أوثق وأمضي الشهود وأجيبه.

وما هي صلتك بمن وقع على عقد الزواج كشاهدين؟

أنا معرفهش خالص.

ومن حضر ذلك العقد؟

أنا وزوجتي والمحامية صاحبتها والمأذون.

وهل استمرت خلافاتكما عقب الزواج بعقد رسمي؟

أيوه.

وما هو تقديرك لحجم تلك الخلافات؟

هي خلافات مفتعلة ليس لها أي سبب ولكنها جزء من تكوين شخصيتها، وهي كانت بتقولي بالحرف أنا بحب المشاكل زي عينيا.

وما مدى استمرار تهديدها لك؟

هي كانت بتهددني بعد كل خلاف.

وما هي حالتك النفسية إزاء كل ما ذكرته؟

الموضوع على طول كان مضايقني، وكنت عاوز أطلقها بأي شكل.

ألم ينشأ عن زواجكما حمل المجني عليها؟

لا لم يحدث.

متى فكرت في الوصول معها إلى اتفاق على إنهاء العلاقة الزوجية بينكما؟

أنا بفكر أطلقها من تاني يوم الجواز لما بعتتلي الفيديو والصور.

ألم تحاول الوصول معها إلى اتفاق على إنهاء علاقتكما الزوجية؟

أنا حاولت بس هي رفضت.

ما تفصيلات ذلك؟

أنا كنت شاري شقة وعملت لها عقد بيع ابتدائي ليها علشان تتطلق بس هي رفضت الطلاق برضه وخدت الشقة.

ومتى كان ذلك؟

تقريبًا في عام 2019.

وأين كانت تلك العين؟

كانت شقة في حدائق أكتوبر وكتبتها باسمها.

وما هي قيمة تلك العين؟

كنت جايبها بمبلغ 425 ألف جنيه بالقسط، ومتبقي منها قسطين حتى الآن.

وما سبب رفضها للطلاق في حين أنك قمت بيبع تلك العين لها؟

علشان هي طماعة.

وكيف كان رفضها؟

هي خدت العقد ورفضت تتطلق.

وماذا كان رد فعلك؟

بعد فترة حاولت تاني أطلقها وساعتها طلبت مني تلاتة مليون جنيه.

وبماذا أجبتها؟

قولتلها مش معايا المبلغ ده ولا نصه ولا ربعه وفكرت ساعتها أجيب لها شقة في التجمع بمنطقة الجمعيات بالأندلس، كنت واخدها عن طريق نادي قضاة مجلس الدولة بمبلغ خمسمائة ألف جنيه واكتبهالها، بالإضافة لشقة حدايق أكتوبر علشان تتطلق من غير مشاكل بس أنا عرضت عليها وهي رفضت لأنها كانت تحت الإنشاء.

ذكرت بإقرارك الشفاهي بأنك فكرت بقتل المجني عليها قبيل الواقعة بثلاثة أشهر فما تفصيلات ذلك؟

لم يحدث على الإطلاق، وأنا لم أفكر في قتلها في أي وقت ويبدو الكلام الشفهي فهم مني عن طريق الخطأ.

وعلام انتهت محاولاتك مع المجني عليها على إنهاء العلاقة الزوجية بينكما؟

هي في الآخر مكنتش عاوزة تتطلق بعد كده كنت قاعد مع حسين صديقي، وحكيتله عن موضوعها والمشاكل اللي هي عملتهالي وإني مش عارف أطلقها وعاوزة فلوس مني ثلاثة مليون جنيه، فاقترح عليا إني أأجر مزرعة وأجيبلها عجول ولو عجبتها ومشيت معاها هشتريها بالقسط من صاحبها ولو معجبتهاش هنكمل فيها أنا وهو.

ما هي علاقتك بالمتهم حسين محمد إبراهيم؟

هو صديق ليا من أكثر من عشرين.

وما هي كيفية نشأة تلك الصداقة بينكما؟

أنا كنت ساعتها بقعد في كافيه اسمه أبو نواس مملوك لعديل حسين، واتعرفنا على بعض لأني كنت بقعد هناك كل يوم وهو كمان كان بيقعد هناك.