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عاجل.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته المذيعة شيماء جمال

كتب:

جيهان عبدالعزيز
03:15 ص | الخميس 30 يونيو 2022
شيماء جمال

شيماء جمال

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي القاضي المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، وذلك في مدينة السويس، وجار العرض علي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

يذكر أن قسم شرطة أكتوبر قد تلقى بلاغا من قاضي يفيد بتغيب زوجته المذيعة شيماء جمال، أثناء تواجدهما في منطقة الشيخ زايد بدائرة قسم الشرطة، وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث لفحص البلاغ، وأثناء جمع التحريات حول الواقعة وملابساتها، أبلغ أحد الأشخاص عن الواقعة، وأفاد بأنه يعمل لدى زوج المذيعة، وأن الأخير استأجر مزرعة في منطقة البدرشين وقتل المجني عليها، بسبب خلافات أسرية.

استخراج جثمان المذيعة شيماء جمال

وعلى الفور انتقل فريق من الطب الشرعي والمباحث الجنائية، مصحبا الشخص المذكور إلى مكان قتل ودفن المجني عليها، وبالفعل جرى العثور على جثة سيدة مدفونة في المزرعة، ولم يستدل عليها لأنها في حالة تعفن رمي.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت إجراء تحليل البصمة الوراثية للتأكد من كون الجثة، هي المذيعة شيماء جمال من عدمه.

التحريات

وكشفت تحريات المباحث بأن المجني عليها متزوجة من القاضي منذ 8 سنوات، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

وأضافت التحريات أن المتهم قبل الواقعة استأجر المزرعة لتنفيذ جريمته، مشيرة إلى أنه يوم الواقعة طلب من المجني عليها أن تذهب معه لمشاهده مزرعة في منطقة البدرشين سوف يشتريها لها لمصالحتها، وذهبت معه بالفعل، وبمجرد دخولهما وفي حضور المبلغ عن الواقعة، نشب خلاف بينهما، وضربها المتهم على مؤخرة سلاحه الشخصي، ثم خنقها بـ«إيشارب» حتى تأكد من وفاتها، ثم دفنها في المزرعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق ضبط وإحضار المتهم.

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