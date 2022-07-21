الاعترافات الكاملة للمتهم بقتل المذيعة شيماء جمال.. سر حفر «طرنش» صرف صحي داخل المزرعة

«كانت هتقتلني بالكسين لولا سترالله».. هكذا كانت أقوال «أ. ح»، المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، ودفنها وسكب عليها مادة حارقة داخل إحدى المزارع بمنطقة البدرشين، أمام النيابة العامة، بعدما خضع لجلسة اعترافات تفصيلية حول جريمته التي ارتكبها بالمشاركة مع شريكه المقاول، خوفًا من افتضح امره بزواج المجني عليه علي حد قوله، وجرى إحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة الابتدائية، التي نظرت أمس أولى جلسات القضية، وأجلتها إلى 13 أغسطس المقبل.

أقوال المتهم زوج المذيعة شيماء جمال، شهدت العديد من المفاجآت حول تفاصيل حياته مع المجني عليها، وجاءت أقواله كالتالي:

س/ ما سبب استئجار المزرعة تلك الفترة الطويلة؟

ج/ فيه عرف في سوق الإيجارات.. المدة الطويلة أفضل من المدة القصيرة علشان لو نجحت تقدر تستمر فيها، ولو فشلت تقدر تسيبها في أي وقت.

س/ وهل من زيارات أخرى للمزرعة سابقة على يوم عرضها على زوجتك؟

ج/ نعم تمت زيارة أخرى يوم الأحد 15 يونيو 2022، ووجدت شكلها مقبولا إلى حد ما عن يوم السبت.

س وما هي الأحداث التي جرت في هذين اليومين متعلقة بالأعمال الجارية للمزرعة؟

ج/ أنا رحت أنا وحسين يوم السبت أو الأحد مش متذكر إلى المواد بناء على طلب حسين لشراء بعض الأدوات للمزرعة لعمل طرنش صرف صحي حيث قام بشراء عدد اثنين حروف وواحد فاس واتنين مقصف وطلب شراء مية نار؛ لأنه يوجد جزء في الحمام محتاج إلى تنظيف ولم تفلح معه الوسائل العادية ثم طلب سلسلة واتنين قفل لزوم تغيير أقفال المزرعة لأن المفاتيح كانت مع الصنايعية اللي بيوضبوا.

س/ وما هو المقصود بعبارة «طرنش صرف صحي»؟

ج/ أنا معرفش بس حسين قالي دا ضروري للصرف الصحي للحيوانات في المزرعة أسوة بالمتبع في المنطقة.

س ومتى تم تنفيذ ذلك؟

ج/ هو أنا دلوقتي افتكرت احنا جبنا الحاجة يوم السبت 18 يونيو 2022، والطرنش اتعمل إما في نفس اليوم أو تاني يوم؛ لأني لما روحت المزرعة يوم الأحد آخر النهار كان معمول.

س/ ما هو موضع حفر الحفرة المخصصة للصرف المذكورة؟

ج/ حسين اختارها بأقصى يسار المزرعة، وقرر أن هذا هو المكان المناسب للصرف لوجودة بجوار اسطبل الخيل اللي في آخر الأرض.

س ومتى بدأت في إخطار زوجتك بفكرة عرض المزرعة عليها؟

ج/ في غضون الأربع أو الخميس السابقين على يوم الاثنين اللي روحنا فيه المزرعة .

س/ ما هو مضمون الحوار الذي دار في ذلك؟

ج / أنا معرفش .

س وهل سبق لك بإمداده بمبالغ مماثلة؟

ج / أه فعلا بس مبالغ صغيرة خمسة آلاف جنيه مش أكثر، لكن أكيد هو مزنوق في الفترة دي لأن رخصة العربية كان فات عليها أكثر من سنة مجددهاش.

س/ ما هي الفترة التي استغرقها إعداد المزرعة لعرضها على زوجتك المجني عليها؟

ج/ حوالي عشرة أيام في أول شهر يونيو 2022، وأنا كنت موجود ساعتها في الغردقة علشان الجلسات.

س/ وما هي الإعدادات التي تمت لتلك المزرعة تحديدا؟

ج/ هو عمل سيراميك في المطبخ والحمام ودهن الاستراحة، وعمل شغل كهرباء وسباكة.

س/ وهل شاركته الإشراف على أي من تلك الأعمال؟

ج/ لا نهائيا لأني كنت مسافر الفترة دي.

س/ ومتى عدت من سفرك؟

ج/ يوم التلات الموافق 7 يونيو 2022.

كانت هتقتلني بالكسين لولا سترالله

ومتي عانت الأعمال التي تمت بتلك المزرعة؟

ج/ يوم الخميس 9 يونيو 2022 ودي كانت أول مرة أشوف فيها المزرعة.

س وما قولك فيما سطره سالف الذكر بذات المحضر من أنك استغللت حاجة شريكك المتهم/ حسين محمد إبراهيم للمال وتبادلتما الأفكار إلى أن وسوس شيطانكما لفكرة استئجار مزرعة بإحدى المناطق الريفية بجنوب الجيزة على أن يختار المتهم/ حسين الغرابلي المكان المناسب وتجهيزه، على أن تتولى أنت استدراج المجني عليها بزعم شرائك تلك المزرعة لإهدائها لها لإنهاء أي خلاف بينكما نظرا لجشعها؟

ج/ الكلام دا محصلش وأنا أخدت المزرعة زي ما قولت قبل كدا بنية إقناعها بها ولم يكن في نيتي على الإطلاق أي من ورد في المحضر من عقد العزم أو إزهاق روحها، هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، ولما راحت معايا المزرعة علشان أقنعها بشرائها وحاولت التعدي عليا، وكادت أن تقتلني بالكسين لولا ستر الله.