والدة شيماء جمال: مجهول عرض عليا 10 ملايين جنيه «علشان أتنازل عن حق بنتي»

قالت والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال، إنها تلقت مكالمة هاتفية في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل ابنتها، من رقم مجهول، كانت تظنه صحفيا أو أي شخص يطلب منها تصريحات، لكنها فوجئت بأحد الأشخاص رفض ذكر اسمه، يعرض عليها مبلغ 10 ملايين جنيه نظير التنازل عن القضية.

فلوس البنك المركزي مش هتعوض بنتي

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتصل عرض عليا إيداع مبلغ 10 ملايين في حساب جنى ابنة المذيعة المجني عليها شيماء جمال، إلا أنها أجابته «لو فلوس البنك المركزي كله مش هتعوضني وجود بنتي»، وعندما سمع ردي أغلق الهاتف في وجهي.

والدة شيماء جمال لم تخبر محامية الأسرة بأمر الدية

وقالت والدة الضحية: إنها لم تخبر أي شخص حتى الآن بالموضوع الخاص بعرض الدية، حتى لم تتح لها الظروف بأن تخبر محامية الأسرة، بسبب ظروف وفاة عمة المجني عليها شيماء جمال، أمس الأول الاثنين.

تأجيل الجلسة لـ13 أغسطس المقبل

وكانت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، أجلت أولى جلسات محاكمة الزوج المتهم بقتل المذيعة الراحلة شيماء جمال وشريكه في القضية حيث قام بدفنها في مقبرة داخل مزرعة بمركز البدرشين، لجلسة 13 أغسطس المقبل، وذلك للإطلاع والمستندات.

انهيار والدة شيماء جمال فور دخول قاعة المحكمة ورؤية المتهمين

وحضرت والدة المذيعة الشابة الراحلة شيماء جمال إلى محكمة جنايات الجيزة، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل ابنتها، وانهارت الأم فور وصولها قاعة المحاكمة مرتدية عباءة باللون الأسود وممسكة بـ«بانر» في يدها عليه صورة نجلتها المجني عليها وطالبت بالقصاص من المتهمين حيث دخلت في نوبة صراخ عندما رأت المتهم الأول زوج المذيعة شيماء جمال والمتهم الثاني خلف قفص الاتهام.