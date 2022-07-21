«خبير مصريات»: العولمة القديمة خلقت اضطرابات سياسية انتهت باحتلال الفرس

قال أحمد عامر باحث أثري وخبير بالمصريات، إن حجر رشيد تم إكتشافه في 19 يوليو 1799 أثناء الحملة الفرنسية في مصر، أثناء تشييد وبناء بعض القلاع الحربية، وخلال أعمال الحفر اكتشف أحد الجنود حجر رشيد.

ذكرى مرور أكثر من 200 عام على اكتشاف حجر رشيد

وأضاف «عامر»، في حوار مع الإعلامية حنان بديني في برنامج «بنصبح عليك»، على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنّ الحجر الآن موجود في بريطانيا، موضحًا أنه رغم اكتشاف فرنسا له وكونه أثر مصري بالأساس، إلا أن هزيمة فرنسا من بريطانيا في أحد المواقع الحربية، أعقبه توقيع معاهدة، تسلم على إثرها فرنسا لإنجلترا بموجبها الآثار التي حصلت عليها كافة، لافتًا إلى أن حجر رشيد مكتوب عليه بثلاثة خطوط هي الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية، وهو ما ساعد شامبليون على فك رموز حجر رشيد.

اكتشافات جديدة بمنطقة أبو صير

وأوضح الباحث الأثري أن «جبانة منف»، يقصد بها المنطقة من أبو رواش مرورًا بأهرامات الجيزة وسقارة وأبو صير وميت رهينة، لافتًا إلى أن الآثار الموجودة في أبو صير تخص الأسرة الخامسة التي شيدت معابد الشمس وأهرامات صغيرة، مشيرًا إلى أنها كانت مقر لعبادة إله الشمس رع.

ولفت إلى أن معظم الإكتشافات الحديثة في منطقة أبو صير تمت عن طريق البعثة التشيكية، لافتًا إلى أن المقبرة المكتشفة مؤخرا تعود لأحد القادة في حكم رابع ملوك الأسرة الـ 26، موضحًا أن أهميته تعود إلى الفترة الصعبة التي تولى فيها القيادة حيث كانت هناك حرب في هذا التوقيت، إضافة إلى ما بيعرف باسم العولمة القديمة، حيث شهدت هذه الفترة اضطرابات سياسية، انتهت باحتلال الفرس لمصر.