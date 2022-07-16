مدير البعثة التشيكية: كشف أبو صير الأثري يرجع إلى الأسرة الخامسة

قال الدكتور محمد مجاهد نائب مدير البعثة التشيكية الأثرية العاملة في منطقة أبو صير، إن البعثة اكتشفت مقبرة قائد الجنود الأجانب في أبو صبر، وهي مقبرة بئرية، مؤكدا أنّ أبو صير منطقة مهمة جدا، ويرجع الاكتشاف إلى الأسرة الخامسة، أي قبل 4500 سنة قبل الميلاد.

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنّ المصريين في الأسرة السادسة والعشرين بنوا مقابرهم في المنطقة نفسها تكريما لتاريخهم.

وعن أهمية الكشف، أوضح نائب مدير البعثة التشيكية الأثرية العاملة في منطقة أبو صير: «في مجالنا، عاملين زي المباحث الجنائية، بنلم المعلومات، بنروح الموقع، كل معلومة مهمة بالنسبة لنا، أي حجر أو نقش أو حرف مهم وقد يكتب أجزاءً جديدة إلى التاريخ».

تفاصيل الكشف

وأشار الدكتور محمد مجاهد نائب مدير البعثة التشيكية الأثرية العاملة في منطقة أبو صير، إلى أن الكشف المذكور يتناول تنظيما سياسيا وعسكريا للأجانب الذين كانوا يعيشون في مصر، موضحًا أن هذا الكشف يعد امتدادا لخبيئة تحنيط نفس الرجل قائد الجنود الأجانب في مصري، إذ تعتبر أكبير خبيئة تحنيط يعثر عليها في مصر القديمة، بواقع 370 إناء فخاريا فيها بقايا المواد التي كانت تستخدم في عملية التحنيط.

مصر قبلة للجميع

وأردف: «في وقت الكشف، كانت مصر قبلة للجميع، فقد كانت الأكثر تقدما، وبالتالي كان يصلها أجانب من آسيا والبحر المتوسط وغيرها»، لافتًا إلى أنه تم العمل على تنظيم وجود الأجانب في نهايبة الأسرة السادسة والعشرين التي شهدت اضطرابات وكثرة تواجد الفرس في مصر.