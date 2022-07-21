بعد الارتفاع المفاجىء في العملة الأمريكية.. أوقية الذهب تسجل 1690 دولارًا

سجّل مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملاته صباح اليوم الخميس 21 يوليو 2022، تراجعًا ليتداول قرب 106.7 نقطة، متخليًا عن مكاسبه التي حققها خلال جلسة أمس الأربعاء.

لماذا ارتفع سعر الدولار الأمريكي بقوة أمس؟

ووفقا لـ «تريدينج إيكونوميكس»، فإنَّ صعود سعر الدولار الأمريكي أمس، جاء مدفوع بتفاؤل المستثمرين بشأن خطط «الاحتياطي الفيدرالي»، المتشددة للسياسة النقدية الأمريكية، أمام التوقعات بأنَّ البنوك المركزية الرئيسية الأخرى ستعمل على تسريع وتيرة التشديد الكمي لكبح جماح التضخم.

هل يرفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة على الدولار؟

وبحسب توقعات المحللين للمنصة، فإنَّ البنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مجددا خلال اجتماعه بنهاية الشهر الجاري، والمقرر عقده على مدار يومي 26 و27 يوليو 2022.

وتابعت التوقعات: «كانت هناك أصوات أكثر تفاؤلا نحو الدولار وذلك قبل معارضتها، حيث رجحت حينها رفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس».

ومن المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عامًا، مع تقارير تشير إلى أنه قد يفكر في اتخاذ خطوة أكثر قوة.

توقعات برفع بنك انجلترا سعر الفائدة بـ 0.5%

فيما أشار المحللون أيضًا إلى احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 0.5% من بنك إنجلترا بعد ارتفاع التضخم في البلاد إلى أعلى مستوى له في 4 عقود وذلك وفقا لبيانات التضخم لشهر يونيو الماضي.

ضعف الدولار بشكل ملحوظ أمام اليورو والجنيه

تاريخيًا، سجّل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير 1985. وتم آخر تحديث للدولار الأمريكي «البيانات والتنبؤات والرسم البياني التاريخي»، في يوليو من عام 2022.

أسوأ مستوى لسعر أوقية الذهب خلال عام

وعلى خلفية انتعاش الدولار أمس الأربعاء، واجه الذهب مصيرا مغايرا، ليتراجع سعر الأوقية إلى 1690 دولارًا اليوم مسجلًا بذلك أدنى مستوياته خلال عام تقريبًا.