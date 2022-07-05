توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة 0.75% تدعم سعر الدولار عالميا

سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا خلال تداولاته صباح اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، ليصل إلى مستوى 105 نقطة، ليقفز بذلك بالقرب من أعلى مستوى حققه المؤشر منذ ديسمبر 2002.

الدولار يقترب من تحقيق أعلى مستوياته خلال 20 عاما

ووفقا لتقرير صادر عن «تريدينج ايكونوميكس» فإنّ صعود الدولار ليحلق بالقرب من مستوياته التاريخية على مدار 20 عامًا، جاء بدعم من رهانات السوق الخاصة بمواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بقوة على أمل الحد من ارتفاع التضخم، وبالتالي توجيه المستثمرين لأموالهم نحو العملة الأمريكية.

توقعات برفع الفائدة على الدولار بنسبة 0.75% خلال يوليو الجاري

تابع التقرير، «عزز صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم لمزيد من التشديد النقدي، ما يشير إلى رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في يوليو 2022».

وفي الوقت نفسه، فسرت منصة تريدينج ايكونوميكس في تقريرها إقبال المستثمرين على الدولار كملاذ آمن مؤخرًا، خاصة في ظل مخاوف بشأن ركود عالمي يمكن أن تقود إليه الظروف المالية المتشددة في الاقتصادات الكبرى، مما دفع المستثمرين إلى التخلص من الأصول ذات المخاطر العالية مقابل شراء الدولار.

وكانت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة الماضية، بشأن المخاوف من ركود اقتصادي، إذ أظهرت تباطؤ نشاط التصنيع في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يونيو 2022.

ويترقب المستثمرون صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي وتقرير الوظائف الشهري بحثًا عن أدلة على المسار المحتمل للسياسة النقدية الأمريكية.

وتاريخيًا، سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير عام 1985، مع توقعات أن تتداول العملة الأمريكية عند 106.17 نقطة بنهاية الربع الحالي، مقارنة بالوصول إلى مستوى 109.32 نقطة خلال عام قادم، أي بحلول يوليو 2023.