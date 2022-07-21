سعر الدولار اليوم الخميس 21-7-2022 في البنوك المصرية

تتزايد معدلات البحث يوميًا عن سعر الدولار مقابل الجنيه، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، حيث يبحث الكثيرون عن الأسعار في بداية التعاملات الصباحية ومؤشرات أسواق المال.

سعر الدولار في البنوك المختلفة

وتنشر«الوطن»، أسعار العملات ، من بينها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 21 يوليو،، ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك الإسكندرية نحو 18.86 جنيه للشراء و18.96 جنيه للعمليات البيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك المركزي

كما سجل سعر الدولار بالبنك المركزي 18.86 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، وفق تعاملات صباح اليوم الخميس 21 يوليو الحالي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.88 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الخميس 18.88 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع، وذلك حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 18.98 جنيه للبيع و18.86 جنيه للشراء، اليوم الخميس الموافق 21 يوليو الجاري.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنوك

بلغ سعر اليورو اليوم الخميس، داخل بنك قناة السويس، نحو 19.08 جنيه لعمليات الشراء و19.46 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك المركزي المصري، نحو 19.33 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.