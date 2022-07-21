«القومي للبحوث» يكشف طرق علاج هشاشة العظام: «كلوا برقوق واشربوا لبن»

قال الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن هناك العديد من الدراسات أجريت على النساء بعد عمر 50 عام، حيث تم ضم البرقوق إلى نظامهم الغذائي لمدة 6 أشهر وفي دراسة أخرى 12 شهرًا، لافتًا إلى أن نتائج الدراسات أظهرت وجود تحسن ملحوظ للحماية من هشاشة العظام، وتقليل الإلتهابات المسؤولة عن هشاشة العظام.

أهمية البرقوق في حماية العظام

وأضاف حسونة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن البرقوق غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والماغنسيوم وفيتامين k، وهو ما ينعكس على كثافة العظام، إضافة على إحتوائه لمضادات أكسدة تمنع من تلف الخلايا، فضلًا عن خصائص أخرى مضادة للالتهابات.

هشاشة العظام تصيب الرجال والنساء

وأوضح أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث أن هشاشة العظام يمكن أن تصيب الرجال كما تصيب النساء، ولا ترتبط بمرحلة عمرية معينة، موضحًا أن هناك دور للوراثة والجينات في إصابة الأفراد بهشاشة العظام.

ضرورة الحصول على الكالسيوم وفيتامين د

وأكد «حسونة»، أن الحصة الغذائية لتناول البرقوق هي 5 قطع يوميًا لتعظيم الفائدة المرجوة منه، لافتًا إلى دور الوجبات المتوازنة للحفاظ على صحة العظام، حيث أن شرب كوب من اللبن يوميًا يعمل على الحفاظ على صحة العظام ويمد الجسم ب 300 ميليجرام من الكالسيوم، مشيرًا إلى إمكانية إستبدال اللبن بمنتجات الألبان مثل الزبادي بالفاكهة والمهلبية وغيرها، منوهًا إلى بعض المأكولات الغنية بالكالسيوم مثل السمسم، مشددًا على ضرورة تناول الأغذية الغنية بفيتامين د، لأهميته في امتصاص الكالسيوم.