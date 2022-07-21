«إخلاص» تتسلم شقتها الجديدة في الزمالك بعد تكليف الرئيس: «تطل على النيل»

تسلمت إخلاص حلمي، إحدى سكان العوامات النيلية، صباح اليوم الخميس الموافق 21 يوليو، شقة جديدة مُطلة على نهر النيل بشارع محمد المرعشلي في حي الزمالك، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعويضًا عن عوامتها السكنية التي كانت تمكث بها، وذلك وفقًا لما جاء بقرارات إزالة التعديات التي كانت على النيل في 28 يونيو الماضي.

وقالت إخلاص حلمي، صاحبة الـ88 عامًا، لـ«الوطن»، إنها ولدت وعاشت عمرها على النيل، مضيفة بأنها خيرت بين عدد من الوحدات السكنية على مدار أسبوع كامل، حتى استقرت على هذه الشقة التي ستمكث بها.

إخلاص توجه الشكر للرئيس السيسي

وتابعت، بأنها تتمنى السداد والتوفيق للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلة: «أنا عاجزة عن الشكر، ربنا يراضيه زي ما رضاني»، منوهة بأنها تتمنى أن تباع عوامتها لكبار رجال الأعمال، ليتم تطويرها واستغلالها في السياحة.

ومن جانبها، قال المستشار وديع حنا، أمين عام لجنة إزالة التعديات النهرية، لـ«الوطن»، إن الدولة تعمل جاهدة تحت توجيهات الرئيس السيسي، بضرورة إعادة تنظيم الدولة المصرية، واسترداد حقوقها، وبناء الجمهورية الجديدة، لافتا بأن هناك اعتقاد من المواطنين بأن الدول هدمت التعديات، لكن في الحقيقة الدولة وضعت العوامات في مخازن مخصصة ليتم التصرف بها.

وأوضح «حنا»، أن ما يحدث للسيدة إخلاص، هو استكمال لتوجيهات الرئيس السيسي، بفحص حالتها، وبالفعل تم التنسيق بمعاينة أكثر من وحدة سكنية على مدار الأسبوع، حتى استقرت على الشقة الحالية.

الدولة تتكفل بإجار الشقة

وتابع أمين عام لجنة إزالة التعديات على نهر النيل، بأن توجيهات رئيس الجمهورية بأن يتم تسليمها وحدة سكنية مفروشة، لكنها رفضت وطلبت بأن تستلمها خالية لتضع بها فرشها الخاص.

وأكد «حنا»، أن سبب إزالة العائمات، هو وضعها القانوني المخالف، فهناك عائمات احتالت على الصرف الصحي، وكانت تصرف فضلاتها في نهر النيل، مما يسبب مخاطر على البيئة، وهناك عائمات كانت ذات تراخيص بعدة طوابق معينة، وتم بناء أكثر من طابق مخالفين قواعد التراخيص.

ومن جانبه قال المستشار محمد عثمان، رئيس قطاع وزارة التضامن الاجتماعي لـ«الوطن»، أن الدولة متكفلة بدفع قيمة إيجار الوحدة السكنية الخاصة للسيدة إخلاص حلمي، موضحا أن دور وزارة التضامن بدأ منذ ظهور الحالة على وسائل الإعلام، وتم توجيه فريق بحثي متكامل لفحص الحالة.