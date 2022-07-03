السيسي عن إزالة العوامات: مش بنظلم حد.. وبنعيد تنظيم الدولة المصرية

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سؤال إنساني حول حالة السيدة إخلاص، المسنة التي تبلغ من العمر 88 عامًا وتعيش في أحد المراكب النيلية، وهناك قرارات بإزالة تلك العوامات، إذ قال السيسي: «كل التقدير لأي عمل أو موضوع إنساني، يخص أي مصري، خاصة لو كانت سيدة، ومسنة، بس عاوز أقول حاجة مهمة، إحنا بنعيد تنظيم الدولة المصرية»، وذلك خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين على هامش افتتاح مشروع القطار الكهربائي السريع.

وأضاف «السيسي»، أن هناك طرقا جديدة عندما نقدم على تنفيذها يتم إزالة 3 آلاف أو 4 آلاف وحدة سكنية، «بس إحنا لما نيجي نعمل ده هنعوض الناس، وأنا كنت لسه بتكلم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص هذا الأمر في الوراق، لإما يأخذوا تعويض مجزي لإما يأخذ وحدة سكنية، أو يأخذ في المكان اللي هو فيه حاليا، إحنا بنعمل دولة وبنحل المشكلات، لكن السيدة دي تتظلم أو لا تراعى ظروفها لأ، هذا أمر غير ممكن، مش هتتظلم وهيتم مراعاة ظروفها».