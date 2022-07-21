السجن 3 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، بمعاقبة محفظ قرآن بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة التعدي على طفلة وهتك عرضها.

بلاغ بالتعدي على طفلة وهتك عرضها

تعود أحداث القضية رقم 5767 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة بلبيس، والمقيدة برقم 1132 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، حين تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة بلبيس، يفيد تلقي المركز بلاغا من أسرة الطفلة «ا أ» مقيمة بندر بلبيس، يتهمون فيه «ع ص ح م»، 28 عاما، محفظ للقرآن الكريم، ومقيم بمدينة بلبيس، بالتعدي على الطفلة وهتك عرضها.

القبض على المتهم

وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهم إلى المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.