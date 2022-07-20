محافظ الشرقية يُقرر النزول بتنسيق مدرستين للتعليم الفني

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني والتدريب المزدوج للعام الدراسي 2022/ 2023، بحيث يكون الحد الأدنى للقبول بمدرسة «المحمدين» الثانوية الفنية للتعليم المزدوج 180 درجة، بدلاً من 200 درجة، ومدرسة «العامر» الثانوية الفنية للتعليم المزدوج 195 درجة، بدلاً من 210 درجات.

النزول بالحد الأدنى للتنسيق للعام الدراسي 2022

وتقدم محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمذكرة للعرض على محافظ الشرقية، بشأن النزول بالحد الأدنى للتنسيق للعام الدراسي 2022 ببعض مدارس التعليم والتدريب المزدوج (نظام التعليم المزدوج).

استكمال الكثافة الطلابية بالمدارس الفنية

ووافق المحافظ على النزول بدرجات القبول بمدرستي «المحمدين» و«العامر» الثانويتين الفنيتين للتعليم المزدوج، استكمالا للكثافة الطلابية بهما، ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية، بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

يذكر أن أعداد الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022، بلغ 134 ألف و758 طالباً وطالبة، حضر منهم 133 ألف و745 طالباً وطالبة، ونجح منهم 112 ألف و693 طالباً وطالبة، وأعداد الطلبة المنتظر نجاحهم في الدور الثاني 22 ألف و64 طالباً وطالبة.