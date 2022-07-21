كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية.. خطوات بسيطة

بالتزامن مع اقتراب نهاية الشهر، تزيد عملية البحث من قبل أهالي محافظة الإسكندرية، عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية، في محاولة لدفع الفاتورة إلكترونياً أو من خلال الدفع الفوري أو انتظار محصل الكهرباء الذي ما زال يتوجه للمنازل لتحصيل الفاتورة، ويتيح موقع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عملية الاستعلام عن الفاتورة وهل تم إصدارها أم لا، مع التعرف على حجم الاستهلاك الشهري.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية

وعند الدخول إلى موقع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، يظهر في الصفحة الرسمية للموقع خانة فارغة تطلب منك إدخال الرقم الآلي الخاص بك، وهو الرقم الآلي الخاص بعداد الكهرباء والمدون على كافة فواتير الكهرباء التي يتم استلامها، وهذا الرقم من خلاله يتم عرض كافة المعلومات والبيانات الخاصة بهذا العميل.

وللدخول لموقع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء للاستعلام عن فاتورة الكهرباء أو دفعها إلكترونيا اضغط هـنـا.

كيفية دفع فاتورة الكهرباء بالإسكندرية

وبعد كتابة الرقم الآلي الخاص بصاحب المسكن، سيتم عرض كافة التفاصيل والمعلومات، كما تتيح الشركة خدمة الدفع الفوري والإلكتروني إما من خلال استخدام بطاقة الائتمان أو من خلال الدفع عبر شركة الدفع السريع أو من الممكن انتظار محصل الكهرباء لدفع قيمة الفاتورة نقديا.

خدمات شركة الكهرباء بالإسكندرية

كما تتيح شركة الإسكندرية للكهرباء خدمة تعرف المواطنين في المحافظة على موعد قطع الكهرباء اليومي، حيث من خلال الصفحة الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتم نشر مواعيد قطع الكهرباء اليومية.