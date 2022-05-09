كهرباء الإسكندرية: 4 أسباب لرفض طلب تركيب عداد كودي بدلا من «الممارسة»
كتب:
كيرلس مجدى
11:38 ص | الإثنين 09 مايو 2022
العداد الكودي لشركة الكهرباء
شهدت الفترة الأخيرة رفض شركة كهرباء الإسكندرية طلبات المتقدمين للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، وهو ما أرجعته الشركة إلى 4 أسباب رئيسية.
أسباب رفض تركيب العداد الكودي
وقالت شركة كهرباء الإسكندرية، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر حددت من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، عدة أسباب على إثرها يتم الرفض إلكترونياً، لطلب التحويل من نظام الممارسة لتركيب عداد كودي.
عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة
واضافت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، أن أولى الأسباب تتمثل في عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة التى يتم تحديدها من قبل مباحث شرطة الكهرباء، أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء، ما يعرض الشخص لرفض تنفيذ طلب التحويل من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية.
المباني المخالفة للشروط
وأرجعت الشركة السبب الثاني إلى توافر صورة من الطلب المقدم على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، والثالث نتيجة إلى المباني التي تخالف شروط وقواعد الطيران المدني والمناطق الأثرية.
عدم الالتزام بالمسافات الآمنة لخطوط الكهرباء
واختتمت الشركة أسبابها بالسبب الرابع، والمتمثل في عدم الالتزام بالمسافات الآمنة لخطوط الكهرباء، وهى 25 متراً فى حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة، و13 متراً فى حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية، و5 أمتارا للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة، و2 متر فى حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.
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