رئيس مدينة دشنا يوجه بازدواج كوبري الجبانة لمنع التكدس المروري

تفقد أشرف أنور، رئيس مجلس مدينة دشنا بمحافظة قنا، اليوم الخميس، مزلقان الجبانة جنوبي مدينة دشنا، لبحث حلول جذرية للتكدس المروري بالمزلقان، وكذلك السير العكسي بطريق مصر أسوان الزراعي.

منع التكدسات المرورية في دشنا

وأوضح «أنور» أنه جرى التكليف لازدواج كوبري الجبانة أعلى ترعة الكلابية، لمنع التكدسات المرورية شرقي المزلقان، مشيراً إلى أنه يجري بحث حلول لجميع التكدسات المرورية داخل مدينة دشنا، حفاظاً على المظهر العام والحضاري للمدينة وإعادة الانضباط بالشارع الدشناوي.

وتابع أنه يجري التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري بقنا لغلق المعابر غير القانونية بطريق مصر أسوان الزراعي، لمنع السير عكس الاتجاه وتفادي أي حوادث مرورية، وحفاظاً على أرواح المواطنين، علاوة على التنسيق مع إدارة مرور قنا لمنع سير «التكاتك» داخل المدينة، والتي تؤثر بشكل سلبي وكبير على حركة المرور، لافتاً إلى أنه تجري تلك الأعمال تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بضرورة الحفاظ على المظاهر الجمالية والحضارية ومنع أي تكدسات مرورية بكل قرى ومدن المحافظة.

إزالة المظلات والتندات في الشوارع

وفي سياق آخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بإزالة جميع المظلات والتندات بشارع المزارع بمنطقة صفارة وسط مدينة دشنا، وذلك حفاظاً على المظهر العام والحضاري للمدينة وعدم طمس الهوية العقارية للمدينة.

وأوضح رئيس مجلس المدينة أنه جرى تكليف الحسيني صبري وقاسم عبد الراضي نواب مجلس المدينة، بمتابعة عملية إزالة جميع المظلات والتندات بشارع المزارع، وكذلك رفع جميع التعديلات والباعة الجائلين بالطريق العام تيسيراً لحركة المرور ومنع أي تكدسات مرورية بالمدينة، مشيراً إلى أنه يجري بشكل دوري حصر وإزالة جميع أشكال التعدي على حرم الطريق العام بكل شوارع وميادين وقرى مركز دشنا.

كما تواصل الوحدة المحلية تصديها لجميع حالات التعدي على حرم الطريق العام والرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها بشكل فوري من المهد وعدم السماح لانتشار العشوائيات والحفاظ على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري لمدينة دشنا وتوابعها، تنفيذا لتوجيهات محافظ قنا.