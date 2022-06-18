قنا تُنهي استعداداتها لماراثون امتحانات الثانوية العامة في 48 لجنة

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، انتهت من كافة الاستعدادات لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي سوف تبدأ الاثنين المقبل، الموافق 20 يونيو الجاري، وتستمر حتى الخميس 21 يوليو المقبل.

تجهيز 40 استراحة للمراقبين في 9 إدارات تعليمية

وقال محافظ قنا، في تصريحات له مساء اليوم السبت، إن عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحانات هذا العام يبلغ 16 ألفا و504 طلاب، موزعين على 48 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، التي يبلغ عددها 9 إدارات تعليمية، مشيراً إلى أنه تم تجهيز 40 استراحة لإقامة المعلمين المكلفين بمراقبة أعمال الامتحانات، فضلاً عن تجهيز كافة اللجان من حيث الإضاءة المناسبة والمراوح ومبردات المياه، للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.

غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم

ولفت المحافظة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم، برئاسة الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وعضوية ضابط من مديرية أمن قنا، وطبيب من مديرية الصحة، وعدد من المسئولين بالمديرية، وتم ربطها بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ووزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتعامل بشكل فوري مع أية مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان، لضمان انتظام سير الامتحانات.

وأضاف «الداودي» أنه تم تكليف رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين، ورفع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

تعاون بين التربية والتعليم والأمن لتأمين اللجان

من جانبه، قال الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن، بهدف تأمين لجان الامتحانات، ومركز توزيع الأسئلة، وخطوط سير سيارات نقل الأسئلة إلى اللجان بالإدارات التعليمية، والعودة بكراسات الإجابات، بالإضافة إلى تأمين مقر كنترول الثانوية العامة بمدينة قنا.

وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول مع مديرية الصحة لتوفير طبيب في كل لجنة، ومع فرع هيئة الإسعاف، لتوفير سيارة إسعاف بالقرب من اللجان، وكذلك مع مديرية التموين لتوفير الخبز ومستلزمات الإعاشة للمعلمين المغتربين المقيمين بالاستراحات، كما تم توقيع بروتوكول مع مديرية الكهرباء، لتثبيت التيار الكهربائي، مع توفير مصدر بديل للكهرباء، تفادياً لانقطاعها في أي وقت، حتى لا تؤثر على انتظام سير الامتحانات.