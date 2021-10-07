تعليم قنا تنهي استعداتها لاستقبال 824 ألف طالب وطالبة

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية التربية والتعليم أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن عدد المدارس التي ستدخل الخدمة هذا العام بلغت 154 مدرسة ليصل بذلك إجمالي عدد المدارس بالمحافظة إلى 2130 مدرسة جاهزة لإستقبال 824 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية.

«الداودي»: جميع أجهزتنا تعمل على توفير المناخ المناسب

وقال «الداودي»، أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يخص التوسع في بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن من أبنائنا الطلاب لخفض كثافة الفصول من أجل تحقيق عام دراسي متميز بالانضباط والجدية منذ اليوم الأول للدراسة، مع المتابعة المستمرة لإنتظام المنظومة التعليمية من خلال لجان متابعة ومرور دورية وتحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة عن طريق التواصل البنّاء مع مجلس الأمناء بمدراس المحافظة.

وكيل تعليم قنا: تطعيم المدرسين والإداريين

من جانبه، أكد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تطعيم جميع المدرسين والإداريين بالمدارس والإدارات التعليمية بإستثناء الحالات المُعفاه من التطعيم مع التشديد على اتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة والوقاية داخل المدارس ووضع ملصقات للتوعية بالأمراض وطرق الوقاية منها، فضلا عن تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المدارس ومتابعة حالة النظافة بها لوقاية الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه سيتم بحث إمكانية العمل بنظام الفترتين في المدارس ذات الكثافات العالية لتحقيق التباعد الإجتماعي بين الطلاب لافتا إلى أنه وفقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصبح حضور الطلاب إلزاميا منذ اليوم الأول لعام الدراسي الجديد .