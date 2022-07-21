«خالد» في دعوى نشوز: «مبتعرفش تطبخ وقالتلي أنا مش خدامة»

بعد عامين من زواجهما التقليدي، قرر «خالد. ع»، أن يقطع جميع الخيوط التي تربطه بزوجته، بعد تركها لمنزل الزوجية، ورفضها العودة له، بعد حدوث مشكلة «تافهة»، كما عبر أمام قاضي محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وعلى الرغم من أنه حاول مصالحتها أكثر من مرة، إلا أنها تصر على متطلباتها، ولم تحاول لو مرة واحدة، أن تعدل من لسانها السليط، وبعد أن رفضت إنذار الطاعة، قرر أن يحرك ضدها دعوى نشوز.

الزوجة اختيار والدته

بكلمات يعلوها نبرة الحزن، وعلى غير العادة، قال الزوج الثلاثيني أمام قاضي محكمة الأسرة، إن زوجته كانت من اختيار والدته، ولم يريد أن يكسر بخاطرها، فوافق على الزيجة، وبعد فترة التعارف، وجد أنها مهتمة بالخروج وشراء الملابس والأكل من خارج المنزل، ولا تجيد فعل أي شيء، وغير مسؤولة، وبالحديث مع والدتها، قالت له إن أبنتها مدلله منذ صغرها وبعد الزواج سيتغير طبعا.

كانت سليطة اللسان ومتطلبة

لكن طوال فترة الخطبة كانت سليطة اللسان، ولم يعجبها شيء، وتطلب أشياء أكثر من الازم، لكن والدته أقنتعه أنها الفتاة المناسبة وأنها تحبها، وكانت تنفذ كل طلباتها حتي تم الزيجة، وقبل الزفاف بأشهر طلب منها أن تتعلم الطبخ، لانه لا يحب أن يأكل من الخارج، فضلًا عن أنه مكلف للغاية، لكنها لم تتفهم.

الزوجة مهملة وتركت له المنزل

كادت أن تلغي حفل الزفاف، لكن بعد تدخل العائلتين واففت، وكانت توهمه أنها تتعلم خلال هذه المدة، وتمت الزيجة، وبعد أيام طلب منها أن تهتم بالمنزل لأنها كانت مهملة للغاية، لكنها تشاجرت معه وتركت المنزل، وفقًا لحديث الزوج أمام قاضي محكمة الأسرة.

خالد: قالتلي أنا مش خدامة

«فضلت سنتين بحاول معاها إن تهتم بالبيت والمطبخ، وكنت يساعدها علشان مضغطش عليها، وحاولت أطبخ معاها أكتر من مرة، لكن في كل مرة كانت بتسيب البيت واروح أصالحها توعدني أنها هتتعلم الطبخ، وفي أخر مرة قالتلي أنا مش خدامة، ورفضت ترجع البيت»، حسب رواية «خالد».

دعوى نشوز

وأنهى الزوج حديثه بأنه كان لا يرغب في أن تسوء الأمور بينهما إلى هذا الحال، لكنها أجبرته أن يطلقها عن طريق المحكمة، بعد أن رفضت العودة، ولم تهتم بإنذار الطاعة، فحرك ضدها دعوى نشوز حملت رقم 83.