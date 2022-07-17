«التموين»: ربطا إلكترونيا مع محكمة الأسرة لتسهيل ضم أبناء المطلقة للبطاقة

تقترب وزارة التموين والتجارة الداخلية، من إجراء ربط إلكتروني مع محكمة الأسرة من أجل تسهيل الخدمات التموينية المقدمة للمطلقات، وخاصة الخدمات الخاصة بضم أبناء المطلقة على بطاقة التموين الخاصة بها منفصلة.

شروط ضم المطلقة للأبناء على بطاقة التموين

يعد حصول المطلقة على حكم قضائي من محكمة الأسرة بحضانة الأبناء هو الشرط الوحيد الذي يمكنها من ضم أبنائها المدرجين بالفعل ضمن منظومة الدعم على بطاقة التموين الخاصة بها، بحسب تصريح الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والذي أكد أن «المطلقة لن تحتاج أن تتقدم بأي أوراق فيما بعد لضم أبنائها بناء على الربط الإلكتروني بعد إتمامه، إذ سيظهر السيستم مباشرة كل البيانات الخاصة بها وبأبنائها».

وذكر مستشار وزير التموين للتحول الرقمي في تصريح لـ«الوطن»، أن الربط مع محكمة الأسرة سيمكن وزارة التموين من «معرفة حضانة الأبناء مع الأم أم مع الأب» من أجل ضمهم للبطاقة بناء على حكم الحضانة الصادر من المحكمة، قائلا: «الربط الإلكتروني سينهي إشكالية تكرار ضم الأبناء وتنقلهم كل فترة من بطاقة الأم إلى بطاقة الأب».

وأضاف الدكتور عمرو مدكور: «نشهد ثورة في عالم تصحيح قواعد البيانات، نظرا للاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي في مصر».

واعتبر مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وجود قاعدة بيانات قوية هي أكبر ضامن لتنقية بيانات بطاقات التموين وحذف الأفراد غير المستحقين من منظومة الدعم من أجل إيصال الدعم فقط للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

متى يتم الربط مع محكمة الأسرة؟

وعن موعد الانتهاء من الربط الإلكتروني بين وزارة التموين ومحكمة الأسرة، قال مستشار وزير التموين إنه سيتم عقب الانتهاء من ربط محكمة الأسرة مع الأحوال المدنية والتي يوجد بالفعل ربط بينها وبين وزارة التموين، مضيفا أن هناك جهات حكومية أخرى تم الربط الإلكتروني بينها وبين وزارة التموين ومنها وزارات «الداخلية والاتصالات والتضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات».