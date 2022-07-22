تكريم «ديزي إدجار جونز» في الدورة الـ 75 من مهرجان «لوكارنو» السينمائي

يكرم مهرجان «لوكارنو»، السينمائي، الممثلة البريطانية ديزي إدجار جونز، في دورته الـ 75 اخلال الفترة من 4 إلى 14 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يتم تكريمها بجائزة «Leopard Club»، في الخامس من أغسطس، بالإضافة إلى عرض فيلمها الأخير «Where the Crawdads Sing»، للمخرجة أوليفيا نيومان، في ساحة «بيازا جراندي» الخارجية التي تتسع لـ 8000 مقعد.

وفي اليوم التالي، سيعرض لوكارنو السينمائي فيلم «Pond Life» للمخرج بيل باكهورست، والذي يمثل أول ظهور سينمائي للممثلة الشابة، وذلك وفقا لبيان صادر عن المهرجان.

المدير الفني لـ «لوكارنو» السينمائي عن ديزي إدجار جونز: ممثلة واعدة

ومن جانبه، قال جيونا آي نازارو المدير الفني لـ «لوكارنو» السينمائي، «ديزي إدجار جونز واحدة من الممثلات الواعدات اللاتي يعمل حاليا»، متابعا: «تم شحذ موهبتها على المسرح، لكنها حققت انتقالًا مثاليًا إلى السينما والتلفزيون، وجذبت انتباه الجماهير الأصغر سنًا، إدجار جونز موهبة بها العديد من المفاجآت».

وتم تسمية جائزة «Leopard Club» في لوكارنو باسم الجمعية الداعمة الرسمية للمهرجان ويترأسها رجل الأعمال السويسري رولاندو بينيديك، وتكرم الجائزة مهارات الممثلين في تجسيد المستقبل من خلال الشخصيات التي يلعبونها.

تكريم مات ديلون في الدورة الـ 75 من «لوكارنو» السينمائي

وتشهد الدورة المقبلة من مهرجان لوكارنو السينمائي، تكريم الممثل الأمريكي مات ديلون بجائزة «إنجاز العمر»، ويقام حفل التكريم يوم 4 أغسطس في ساحة «بيازا جراندي»، وفي اليوم التالي تقام جلسة نقاشيةعلى خشبة المسرح في اليوم التالي، بالإضافة إلى عرض فيلم «Drugstore Cowboy» للمخرج جاس فان سانت.