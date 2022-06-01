ملامح مهرجان «لوكارنو السينمائي».. عرض فيلم إيطالي وتكريم مخرجة هندية

كشفت إدارة مهرجان «لوكارنو» السينمائي عن تفاصيل الدورة الـ 75 من المهرجان، المقرر انطلاقها في الفترة من 3 إلى 13 أغسطس المقبل، التي تشهد عرض مجموعة كبيرة من الأفلام، وذلك بالإضافة إلى عدد من الأحداث والفعاليات السينمائية والتكريمات لأبرز صناع السينما حول العالم من بينهم المخرجة الأمريكية كيلي ريتشارد التي يتم تكريمها بجائزة «نمر» الشرف.

وتتضمن قائمة التكريمات المخرجة وفنانة الرسوم المتحركة الهندية جيتانجالي راو، بجائزة «Locarno Kids Award la Mobiliare»، ويقام حفل التكريم في ساحة جراندي، يوم الاثنين 8 أغسطس 2022، بالإضافة إلى عرض فيلمها القصير «Rainbow»، الحائز على ثلاث جوائز في أسبوع النقد في مهرجان كان عام 2006، ثم دخل القائمة المختصرة لجوائز الأوسكار لعام 2008.

«Delta» أول الأفلام المشاركة في الدورة الـ75 من مهرجان لوكارنو السينمائي

وكشفت إدارة المهرجان عن أول الأفلام ضمن الدورة الجديدة، بعنوان «Delta» للمخرج ميشيل فانوتشي، الذي يشارك في بطولته عدد من نجوم السينما الإيطالية أليساندرو بورجي ولويجي لو كاسيو، وتدور أحداث الفيلم حول «أوسو»، المتطوع لمراقبة «دلتا»، ولكن عندما تصل مجموعة من الصيادين غير الشرعيين إلى هناك، يحاول الحفاظ على السلام لكن الجرائم الجنائية لعصابة «إيليا»، وعداء السكان يجبرونه على مواجهة شبح أكثر رعبًا من ماضيه.

المدير الفني لـ«لوكارنو» السينمائي: فيلم «Delta» يعيدنا إلى أغنى فترات السينما الإيطالية

ومن جهته، قال جيونا آي نازارو المدير الفني لمهرجان لوكارنو السينمائي، «فيلم (Delta) للمخرج ميشيل فانوتشي يعود إلى واحدة من أغنى فترات السينما الإيطالية، مجموعة غربية معاصرة في منطقة حدودية تدعى (دلتا)، تتعارض فيها أشكال الفقر القديمة والجديدة، وتحيط بها ديناميكيات التحيز العنصري ويأس أولئك الذين يبحثون عن مخرج».

وأضاف: «فيلم عن المشاركة الاجتماعية العميقة، يسلط الضوء على جانب من إيطاليا نادرًا ما يتم التعامل معه وتصويره بهذا المستوى من المشاركة العاطفية، منطقة يجب صيانتها والحفاظ عليها، مع احترام جميع أشكال الحياة العديدة التي تعيش فيها».