الصور الأولى للحظة استخراج جثمان شيماء جمال.. مقيدة بسلالس

حصلت «الوطن» على صورة ضوئية، من معاينة النيابة العامة واستخراج جثمان المذيعة شيماء جمال المقتولة علي يد زوجها وشريكه داخل أحد المزارع بمنطقة البدرشين جنوب الجيزة، القضية المقيدة برقم 10229 لسنة 2022 جنايات البدرشين ورقم 2118 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، ورقم 13 لسنة 2022 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، والتي أحيلت إلى محكمة جنايات الجيزة الإبتدائية.

وتضمنت معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة، بعمليات إزالة الأعلاف الحيوانية والحفر بمعرفة الفريق المتواجد مع النيابة بمحل تواجد الجثمان، بعد أن أرشد المتهم عن ذلك الموقع، وأنها على عمق متر.

الجثة مدفونة في مزرعة

وجاء في محضر معاينة النيابة العامة أن بمجرد أن دلفنا إلي داخل المزرعة حيث مسرح الجريمة، إصطحبنا المتهم "حسين الغرابلي" وبسؤاله شفاهة - جثمان المجني عليها تحديداً قرر لنا نصاً " انا هدلكم عليها خلاص أنا هقول كل حاجة" وقرر أن جثة حتي المجني عليها مدفونة في نهاية أرض المزرعة على اليسار تحت أكوام من التبن ، وأرشدنا عن مكان دفن الجثة تحديداً فرافقناه إلى نهاية أرض المزرعة وتبين لنا وجود حجرة كبيرة مسقوفة في مواجهتنا بنهاية أرض المزرعة وعلى يسارها غرفة مسورة بسور قصير بطول حوالي متر ونصف وغير مسقوفة بمسطح حوالي عشرة أمتار عرضاً وخمس أمتار طولاً تقريباً وبها كمية كبيرة من علف حيواني " تبن ".

وقرر المتهم أن مكان دفن جثمان المجني عليها بالجهة اليسرى من ذلك المكان وبعمق متر وأنهما بعد دفن الجثمان وضعا في وقت لاحق كميات من التبن بذلك المكان ويوجد على يسارها غرفة غير مسقوفة ومسورة بمسطح خمسة أمتار في خمسة أمتار تقريباً وبها بعض النباتات العشبية وخاوية من المنقولات .

وجود زجاجة خضراء اللون

وتبين ظهور آثار جثمان المجني عليها شيماء جمال، وباستكمال الحفر ظهرت كاملة، وتم استخراج جثمانها بمعرفة الطبيب الشرعي، وأثناء إجراء عمليات الحفر وظهور جثمان المجني عليها، تبين وجود زجاجة خضراء اللون مدفونة إلى جوارها، وبمواجهة المتهم قرر أنها إحدى زجاجات المياه الحارقة التي اشتراها من حانوت لبيع أدوات البناء، وتم التحفظ عليها بمعرفة الطبيب الشرعي.

مقيدة بسلسلة حديدية من الرقبة

بمناظرة جثمان المجني عليها، تبين أنها أنثى في العقد الرابع من عمرها، في حالة تعفن، ترتدي ملابس غير واضحة المواصفات، خضراء اللون، وتبين أن الجثمان مغطى الرأس بالكامل بقطعة قماشية سوداء اللون، ومقيدة بسلسلة حديدية من الرقبة مثبت بها قفل وممتدة حول باقي الجسد حتى الخصر، ومقيدة من القدمين برباط أسود اللون.