الاعترافات الكاملة للمتهم بقتل شيماء جمال: طلقتها شفهي أكتر من 10 مرات

«كنت في حالة دفاع شرعي عن النفس، والمجني عليهـا حاولت قتلي بالسكين».. الكلمات السابقة كانت نص اعتراف تفصيلي أمام النيابة العامة، في جلسة تحقيق لكشف ملابسات مقتل المذيعة شيماء جمال على يده، بالاشتراك مع آخر، ودفنها وسكب مادة حارقة عليها، داخل إحدى المزارع بمنطقة البدرشين، خوفًا من افتضاح أمره بزواجه منها على حد سرده بمجرى التحقيقات، وأُحيل المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة الابتدائية، التي نظرت أمس أولى جلسات القضية، وأجلتها إلى 13 أغسطس المقبل.

مفاجآت في أقوال المتهم بقتل زوج المذيعة شيماء جمال

وتنشر «الوطن» نص اعترافات المتهم، والتي جاءت كما يلي:

س: ما قولك فيما تبيّن للنيابة العامة من مناظرة جثمان المجني عليها وجود سلسلة حديدية ملفوفة على جيدها؟

ج: أنا اللي لفتها بمساعدة حسين عشان كنت خايف تصحى تاني.

س: ما قولك فيما ثبت من استماع النيابة العامة للمحادثة الهاتفية المسجلة على جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمجني عليها شيماء جمال سيد، والمجراة بينك وبينها بتاريخ 14 مارس 2018 من تطليقك إياها ثلاثا عندما كان زواجكما عرفيا، في حين أنّك قد قررت بالتحقيقات خشيتك من تطليقها ورفضها ذلك؟

طلاق شفهي

ج: الأمر ببساطة أنّني طلقتها شفاهة سواء العربي أو الرسمي تحت تأثير الغضب أكثر من 10 مرات وليس 3، كانت تستفزني لأرمي عليها يمين الطلاق شفاهة، ثم تساومني بحجة العودة وتحت ضغط الفيديوهات والصور وإبلاغ زوجتي، علما بأنّ طموحها خلال تلك الفترة كان أقل بكثير مما وصلت إليه في نهاية الأمر، لكن لم يكن بإمكاني وقتها سوى الرضوخ لمطالبها.

س: وما سبب عدم ذكرك لواقعة الطلاق؟

ج: ده مكانش بيعتبر بالنسبة لها طلاق، هي شايفة إنّ الطلاق في الرسمي لازم يكون بمأذون وفي العرفي لازم الورق يتقطع.

س: ما قولك فيما ثبت من استماع النيابة العامة لذات المحادثة الهاتفية المسجلة منك أيضا، والخاصة بإنهاء علاقتكما مقابل توفير سكن لها بدلا من إعطائها مبلغ، وقولك إنّها تستحق أكثر من ذلك رغبة منك في استمرار العلاقة بينكما على خلاف ما قررت بالتحقيقات؟

ج: بالفعل شرعت في تلبية رغبتها وأنا أعلم علم اليقين أنّ ما تقوله في هذا الشأن ليس هو ما ستنفذه في نهاية المطاف، بل على العكس هو محاولة لاستدراجي لقبول عرضها، وبالتالي كعادتها بالعديد من المرات السابقة كانت تتحول إلى شخص عداوني إذا طاوعتها بموضوع الطلاق، وتبدأ في السب والقذف والتهديد لإظهار الفيديوهات إلى زوجتي، وتكرر الأمر عشرات المرات.

س: أنت منهم بالاشتراك مع آخر في قتل المجني عليها / شيماء جمال سيد فهمي مع سبق الإصرار، بأن عقدتما العزم وبيّتما النية بنفس هادئة على إزهاق روحها واستدرجتماها لمزرعة نائية بعيدة عن الأعين وفق مخططكما، وما إن اختليت بها بالمكان سالف الإشارة حتى انهلت عليها بـ3 ضربات بجسم السلاح الناري حيازتك، أفقدتها اتزانها وأطبقت على جيدها بيدك، وباستخدام شال، بينما أمسك المتهم حسين محمد إبراهيم بذراعيها وشلّ حركتها حتى فارقت الحياة، قاصدين من ذلك قتلها، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية وارتبطت بجنحة، وهما أنكما في ذات الزمان والمكان خطفتما بالتحايل المجني عليها سالفة الذكر بأن استدرجتها بعد إيهامها بمعاينة المزرعة محل الواقعة، واستوليت على المصوغات الذهبية المملوكة لها على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: الكلام ده محصلش كله.

محاولة اعتداء وصرخات هستيرية

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: أود أن أكرر إني كنت في حالة دفاع شرعي عن النفس، وأنّ المجني عليهـا حاولت قتلي بالسكين، ولولا عناية الله وسرعة تحركي والإمساك بيدها لتم غرس السكين في جسدي، وحتى بعد أن ضربتها بالطبنجة على رأسها ومنعتها من استكمال الاعتداء، حاولت أن تتمادى بعد أن فاقت من الغيبوبة اللحظية التي لم تستمر سوى لحظات قليلة، وأعادت محاولة الاستعانة بالسكين للاعتداء عليّ وسط صرخات هستيرية.