حماية الطفل بسوهاج توقف ختان فتاتين وتأخذ تعهدا على أولياء أمورهما

منعت لجنة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج إجراء عملية الختان لطفلتين تتراوح أعمارهما ما بين 12 و14 عاما داخل المركز، وذلك تحت رعاية اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج ورئيس اللجنة العامة لحماية الطفل بمحافظة سوهاج.

إنقاذ طفلتين من الختان

وقال أبو السعود الديب رئيس لجنة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إنه تم إنقاذ طفلتين من إجراء عملية الختان لهما، حيث كان مقررا إجراء عملية الختان لهما خلال الأسبوع الجاري.

وورد بلاغ من خط نجدة الطفل يفيد بنية أولياء أمور الطفلتين واللتين تتراوح أعمارهما ما بين 12 و14 عاما بإجراء عملية الختان لهما خلال الأسبوع الجاري.

استدعاء أولياء أمور الطفلتين

وعلى الفور، استدعت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج أولياء أمور الطفلتين إلى مقر اللجنة الفرعية، وتم أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليهم بعدم إجراء الختان للطفلتين في أي وقت مع تحملهم المسؤولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك وأنه في حالة نيته إجراء عملية الختان بعد توقيعهم الإقرارات فإن ذلك سيعرضهم للمساءلة القانونية حيث سيتم تقديم الإقرارات للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت اللجنة بتوعية أولياء الأمور بخطورة وأضرار الختان النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات.

ختان الإناث بصعيد مصر

جدير بالذكر أن ختان الإناث إحدى العادات الصحية الضارة المنتشرة بصعيد مصر خاصة بالقرى، ويجرى محاربتها بكل السبل من الدولة، ولكن يلجأ أولياء الأمور للقيام بها سرا.