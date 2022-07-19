استخراج الأوراق الثبوتية لطفل «ليلة عيد الأضحى» في سوهاج عقب تسميته

قامت لجنة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج بإنهاء الأوراق الثبوتية للطفل المعثور عليه بإحدى قرى مركز دار السلام منذ ليلة عيد الأضحى المبارك، وذلك تمهيدا لتسليمة لدار رعاية سلامة عبد الله بمحافظة سوهاج.

لجنة الإشراف على حماية الطفل

وذلك بإشراف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ورئيس اللجنة العامة لحماية الطفل بمحافظة سوهاج، محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج أبو السعود الديب رئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

استخراج الأوراق الثبوتية

وقد صرح «الوطن» رئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج أبو السعود الديب، أنه قد أنهت وحدة حماية الطفل بدار السلام إجراءات الأوراق الثبوتية وهي شهادة الميلاد والبطاقة الصحية للطفل حديث الولادة، الذي عثر عليه منذ أيام بإحدى قرى مركز دار السلام من قبل أحد الأشخاص ليلة أول أيام عيد الأضحى المبارك بالحبل السري .

جاء ذلك بالتنسيق بين وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج ومركز الشرطة بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وإصدار قرار من النيابة العامة بتسمية الطفل واستخراج الأوراق الثبوتية للطفل.

التجهيز لإيداع الطفل بدار رعاية

وذلك تمهيدا لإيداعه بإحدى دور رعاية الطفل عقب التنسيق مع إحدى دور الرعاية، حيث كان تم تسمية الطفل عقب العثور عليه رباعي دون، إثبات اسم الأم، ومن المتبع قانونيا تسمية الذكور بأسماء خماسية واسم رباعي للأم، مما أعاق استخراج الأوراق الثبوتية للطفل عند العثور عليه، فتم التنسيق مع النيابة العامة عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك ليتم استخراج أوراق الطفل الثبوتية.